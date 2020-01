Lumière sur Saint-Roch samedi 25 janvier Travagli impurtanti sò stati fatti annant'à a ghjesgia San Roccu è scambia assai u paisaghju citatinu

La mise en lumière de l’église Saint-Roch qui sera inaugurée ce samedi 25 janvier à 18h00 offrira un nouveau paysage nocturne à la ville. C'est une nouvelle église, une nouvelle façade urbaine que les Ajacciens découvrent depuis plusieurs jours cours Napoléon. Radicalement transformée, l'édifice a bénéficié de travaux importants et d'un embellissement inédit. Plusieurs phases ont été nécessaires pour enfin valoriser cet édifice du XIXe siècle qui n’avait jamais été terminé. Réfection de la toiture et du clocher, enduits sur les façades, restauration du parvis, l’opération de réhabilitation rend tout son éclat à ce patrimoine urbain et par là même au cours Napoléon.













​​PREMIER PROJET, LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-ROCH La mise en valeur de ce patrimoine est un besoin fort, une réponse attendue à une demande pleine de sens, celle des visiteurs de plus en plus nombreux qui vont à la rencontre des monuments historiques



Typique de l’architecture néo-classique de la fin du XIXè siècle, l’église a été conçue selon les plans proposés par l’architecte ajaccien Barthélemy Maglioli. Architecte de la Ville d’Ajaccio de 1884 à sa mort en 1909, il est à l’origine de nombreux projets majeurs dans l’histoire de la ville : le Grand hôtel continental, aujourd’hui Hôtel de région, la villa Costa et la villa Da Gregorio, boulevard Fred Scamaroni.



En 1885, Barthélemy Maglioli soumet son plan pour l’église Saint Roch, projet grandiose qui sera malheureusement considérablement modifié. L’histoire de sa construction est échelonnée dans le temps. En raison de son coût trop élevé et des problèmes de terrain, le projet sera simplifié et la façade et son clocher unique inachevés.



En 1923, la façade est décorée selon le projet, mais des modifications importantes sont apportées comme la transformation de quatre niches en fenêtres. Profondément altéré, le projet de Maglioli le sera définitivement lorsqu’en 1960, une « réforme » métamorphose l’aménagement intérieur richement décoré en un lieu sombre et uniforme.

Les travaux réalisés

Réparation du dôme . Le but de ce traitement a été de "resolidariser" les deux parties du dôme séparées par la corrosion. Cette réparation a à la fois un rôle structurel et esthétique.

. Le but de ce traitement a été de "resolidariser" les deux parties du dôme séparées par la corrosion. Cette réparation a à la fois un rôle structurel et esthétique. Les corniches , modénatures et encadrements altérés ponctuellement seront restaurés à l’identique par un enduit à la chaux et ciment prompt naturel se rapprochant au maximum de la composition de l’enduit existant.

, modénatures et encadrements altérés ponctuellement seront restaurés à l’identique par un enduit à la chaux et ciment prompt naturel se rapprochant au maximum de la composition de l’enduit existant. Coloration de la façade au badigeon de chaux. Avant la réhabilitation de l’église, des travaux de consolidation ont été réalisés fin 2017 sur les façades côté nord et latérale. Ainsi que des travaux de sécurité incendie à l’intérieur.

