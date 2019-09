Loto du Patrimoine : la Ville d’Ajaccio reçoit 500 000 euros pour la sauvegarde de la bibliothèque Fesch A Cità d'Aiacciu ricevi 500 000 euro pà a salvezza di a bibbiuteca Fesch

Samedi 21 septembre 2019 – 10 h – bibliothèque Fesch

Remise symbolique du chèque de soutien à la sauvegarde et à la restauration de la bibliothèque Fesch par la Française des Jeux et la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la « Mission Bern »









Programme :



10h00 : Visite guidée du monument : exposition d'ouvrages + présentation.

10h30 : Discours des officiels

11h00 : Signature de la convention et remise de chèque

11h30 : Vin d'honneur

Dans le cadre de la « Mission Bern », la Française des jeux et la Fondation du Patrimoine remettront officiellement, samedi 21 septembre, le chèque symbolique de soutien à la sauvegarde et à la restauration de la Bibliothèque Fesch. La somme de 500 000 euros a été accordée dans le cadre des travaux de réhabilitation cette dernière dont le coût global est estimé à 1 267 500 euros HT.



En mars dernier, la Fondation du Patrimoine et le Ministère de la Culture révélaient lors du lancement de la 2e édition du loto du patrimoine les 18 sites emblématiques sélectionnés pour bénéficier de financements « prioritaires » dans le cadre de la mission Bern. Cette dernière confiée à Stéphane Bern par le Président de la République contribue à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité pour assurer l’entretien de monuments considérés comme étant en péril.

La Ville d’Ajaccio apprenait avec satisfaction que son projet de réhabilitation de la bibliothèque Fesch faisait partie de ce « cru » 2019.



Samedi 21 septembre à 10h, à la bibliothèque Fesch, le Maire et Président de la CAPA, Laurent Marcangeli, et son adjointe aux affaires Patrimoniales, Simone Guerrini, accompagnés de Josiane Chevalier, Préfète de Corse-du-sud, de représentants de la Collectivité de Corse et de la DRAC recevront de la part de la délégation régionale de la Fondation du Patrimoine et de la Française des Jeux, un chèque symbolique. La somme de 500 000 euros provient des fonds recueillis grâce « aux Jeux Mission Patrimoine » (tirage du Loto le 14 juillet dernier, et vente des tickets à gratter "Mission Patrimoine" à 3€ et 15€ depuis le 2 septembre) de la FDJ.

« Il démontre l’intérêt patrimonial et historique de la bibliothèque et valide ce projet sélectionnés parmi 865 dossiers ».

« Le dossier a été présenté à Paris et s’il a retenu l’attention de la commission nationale c’est pour le caractère universel de ce patrimoine dans le contexte exceptionnel du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. La valeur du fond ancien de la bibliothèque qui contient des ouvrages rarissimes nécessitait une intervention tant pour leur conservation directe que leur environnement de dépôt dans le but préserver leur état » relève Thierry Rovere, chargé de mission pour la délégation corse Fondation du Patrimoine.

Pour atteindre le budget prévisionnel annoncé, cette somme sera complétée par une participation de la Ville. Cette dernière a également sollicité la collectivité de Corse pour le financement.



Une bibliothèque classée avec des archives uniques au monde



La bibliothèque patrimoniale Fesch possède un fonds ancien particulièrement riche parmi lesquels se trouvent des ouvrages uniques au monde. Edifiée sous Napoléon III, et inaugurée en 1868, elle était un projet de Lucien Bonaparte, qui choisit et fait expédier dès 1801 à Ajaccio environ 12 500 ouvrages. Suivront plusieurs legs importants, notamment celui du Cardinal Fesch en 1837. La bibliothèque, en tant qu’immeuble, et le mobilier sont classées au titre des monuments historiques.



Aujourd’hui, la salle patrimoniale nécessite des travaux de réhabilitation importants.



La restauration des lieux implique la mise en sécurité du public, des personnels, ainsi que des ouvrages qui souffrent aujourd’hui des variations de température et d’hygrométrie accélérant leur détérioration.



Les travaux concerneront la refonte complète du système de gestion et de traitement de l’air et la mise aux normes des installations électriques et mise en lumière. Sont également prévus la restauration du hall d'accueil et de la galerie surplombant la salle patrimoniale, la remise en valeur du plancher existant dans la salle patrimoniale ainsi que la rénovation des rayonnages et de la table centrale.



« L’objectif de ce projet est d’assurer la sauvegarde des richesses patrimoniales de la bibliothèque, tout en améliorant leur mise en valeur auprès du public, chercheurs autant que visiteurs d'un jour » explique Elisabeth Périé.



La réfection et la remise aux normes de la bibliothèque en termes d'accueil du public, de conservation du lieu et des collections, permettra de proposer aux visiteurs des expositions d’ouvrages du Fonds Patrimonial de qualité, ainsi qu'une collaboration avec d'autres établissements culturels prestigieux dans les conditions requises par les normes muséales.



L’an passé, l’opération a rapporté 22 millions d’euros (M€) pour la restauration de 269 monuments en péril.

