Livres, DVD... Les coups de coeur des médiathèques

La Ville d'Ajaccio compte cinq médiathèques qui disposent d'une riche collection d'ouvrages, magazines, CD et DVD à emprunter ou à consulter sur place. Les médiathèques de Saint-Jean, de Sampiero, de Mezzavia et des Jardins de l'Empereur vous propose leur sélection.



Roman "Frappe-toi le cœur"

Amélie Nothomb (Albin Michel)



Le nouvel opus d’Amélie Nothomb risque d’en surprendre plus d’un ! Cette année, point de phrases alambiquées mais un style accessible aussi tranchant que le thème traité par le roman, la jalousie d’une mère envers sa fille…fil conducteur d’une fable finement ficelée, parfois cruelle, souvent dérangeante jusqu’à la nausée...

A travers l’histoire de Diane, c’est la maternité qui est abordée dans sa complexité mais l’amitié, le deuil, la trahison seront aussi au rendez-vous dans ce roman haletant qui se lit d’une traite ! Je vous dis « Chapeau, Amélie et à l’année prochaine ! ».





Jeunesse "La Machine à explorer le temps"

Dobbs & Mathieu Moreau (Glénat)



L’homme invisible, la machine à explorer le temps, la guerre des mondes… Les romans visionnaires d’H.G Wells ont posé, au début du siècle dernier, les bases de la science fiction moderne. Le lien entre le scientifique et sa création est au cœur des préoccupations de l’auteur, dont les réflexions et les mises en garde sur l’utilisation de la science se retrouvent dans une série d’adaptation en bande dessinée. Fidèle à l’esprit des romans, le scénario de Dobbs est sublimé par le dessin de Moreau qui combleront les amateurs d’ambiance « Science-fiction rétro » et « steam punk ».





Film "Lion"

de Garth Davis, 2016



Comment un enfant de 5 ans, perdu à des milliers de kilomètres de sa famille, peut-il survivre dans l’immense ville de Calcutta ? Et comment peut-il retrouver sa famille 20 ans plus tard, alors qu’il a été adopté par un couple d’Australiens et qu’il ne connait plus rien de son pays d’origine ? C’est l’histoire incroyable mais vraie de Saroo, personnage interprété avec justesse par Dev Patel, la révélation de « Slumdog millionnaire ». Entre odyssée et quête identitaire, Lion est un film bouleversant, sans jamais verser dans le pahtos. A découvrir dans les médiathèques d’Ajaccio.



