Lingua corsa inde l'ALSH Materna Sin'à oghje u sirviziu Lingua è Cultura Corsa di a Cità d'Aiacciu ùn intarvinia cà in e ciucciaghje municipale, in l'ALSH di u primariu è in e scole. Hè cusì chì par cumincià bè l'annata, u sirviziu LCC hà prupostu à Danièle Joly, di pudè intarvene ancu in i 4 ALSH di a materna.





Ogni marcuri, Marie Noelle è Monique di u sirviziu LCC andaranu in i 4 ALSH (materna) di a Cità d'Aiacciu par fà ghjochi cù i zitelli è accumpagnà u parsunale à sviluppà u bagnu linguisticu in e strutture municipale. A prima volta s'hè fatta à u centru di u Luretu cù Angelina, Amandine, Annick, Franca, Gina, Marielle, Sandrine è Sonia chì anu subitu accumpagnatu i zitelli...in lingua corsa !



