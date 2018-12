Limitation du tonnage Chemin du Finosello I vieculi di più di 3.5 tonni sò interditi annant'à u camminu di u Finusellu

Pour des raisons de sécurité et de pérennisation de la structure actuelle de la voie la circulation des véhicules dont la charge atteint un poids supérieur à 3,5 tonnes est interdite chemin du Finosello portion située après la bretelle d'accès au centre commercial.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4126_Chemin Finosello_limitation tonnage.pdf (398.36 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer