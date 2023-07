Librettu di famiglia : la lauréate du concours reçoit son prix En novembre dernier, la Ville d’Ajaccio lançait un concours pour illustrer son nouveau livret de naissance et de famille en langue corse : le Librettu di famiglia.



Ce mardi 25 juillet, Christophe Mondoloni, adjoint délégué à la langue corse et à la promotion de l’identité ajaccienne, et Annie Sicchi, adjointe déléguée au recensement, remettaient officiellement à Karine Goupil son prix dans le salon napoléonien de l’Hôtel de Ville.









Ce librettu sera distribué au fil des naissances et des mariages célébrés. Il a été conçu comme un support participant à véhiculer la langue et la culture corse au sein de la cellule familiale. Le 28 juin, le premier Librettu di famiglia était remis à un jeune couple célébrant son union civile dans le salon napoléonien. Depuis, à chaque mariage et chaque naissance, les familles ajacciennes se voit proposer cette brochure en langue corse en complément des documents juridiques de l’Etat civil. La couverture, les deux illustrations illustrant la berceuse et la sérénade et l’arbre généalogique qui composent ce librettu ont été pensés et imaginés par Karine Goupil, une graphiste-illustratrice ajaccienne.Lauréate du concours lancé par la Ville en novembre dernier, elle a été sélectionnée par un jury composé des deux élus et de l’artiste Julien Osty, parmi 7 candidats en lice. Retrouvez plus d'informations dans notre article dédié Karine Goupil s’est vu remettre officiellement son prix, ce mardi 25 juillet, par Christophe Mondoloni et Annie Sicchi. Outre un gain de 1500 euros, l’artiste s’est vu offrir une bague connectée ICARE technologies, un petit panier garni et des goodies créés par la Ville d’Ajaccio.L’heureuse gagnante se dit très fière d’avoir participer à cette aventure : « Cette collaboration avec la municipalité a été très enrichissante pour moi. C’est une reconnaissance très appréciable », a-t-elle confié.Ce librettu sera distribué au fil des naissances et des mariages célébrés. Il a été conçu comme un support participant à véhiculer la langue et la culture corse au sein de la cellule familiale.

Trois questions à Karine Goupil, gagnante du concours «Librettu di famiglia» Pourriez-vous nous présenter votre parcours ?



Je suis graphiste-illustratrice de formation et j’exerce mon activité en free-lance depuis 2018. J’ai longtemps travaillé comme commerciale ainsi que dans le milieu de l’équitation. Le dessin et l’Art ont toujours fait partie de ma vie, c’est donc naturellement que le graphisme s’est imposé à moi lors de ma reconversion professionnelle. J’aime le dessin, la nature, les animaux ... Toutes ses passions me nourrissent au quotidien, m’inspirent ... Je fais partie de ces personnes qui ne connaissent pas l’ennuie...



Pourquoi avoir participé au concours du Librettu di famiglia ?



Participer à ce concours était pour moi un exercice de style, une façon de me lancer un défi en répondant à un projet particulier et en le réalisant en un temps record ! J’avais déjà proposé ma candidature lors de la refonte du logo de la Ville. Je suis très heureuse aujourd’hui que la municipalité ait été sensible à mon travail. Le dessin et la création font partis de mon quotidien.

Travailler sur un projet identitaire et participer à ce concours était aussi une façon de valoriser mon travail.



Comment avez-vous appréhendé ce projet et la proposition graphique pour répondre au cahier des charges de la Ville ?



Le plus simplement du monde. Après lecture du règlement, j’ai posé les couleurs de la charte. J’ai ensuite fait le tour des symboles liés à la ville puis j’ai réalisé des croquis et la version vectorielle du document. Ce fut un réel plaisir de travailler sur ce projet d’autant plus qu’Ajaccio est chef de file du pays ajaccien. C’est une belle reconnaissance pour moi aujourd’hui de savoir que ce librettu sera entre les mains des familles ajacciennes. J’espère qu’il sera apprécié. J’aime les défis et les idées novatrices, je suis encore plus satisfaite de dire que le challenge a été relevé !

