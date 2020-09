Levée de l'interdiction provisoire de baignade et de pêche plages de Pasci Pecura et résidence des iles L'intardizzioni di bagnassi è di piscà trà Pasci Pecura è a Residenza di l'isuli hè pisata

La baignade et la pêche sont de nouveau autorisées entre la plage de la résidence des Iles et celle de Pasci Pecura.

Les dispositions prises par précaution le mercredi 16 septembre sont levées.







