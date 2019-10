Levée de l'Arrêté d'interdiction de baignade et de pêche littoral de la Parata à Saint François



Prenez connaissance du dernier arrêté municipal ci-joint Considérant qu'au vu des résultats favorables des analyses de recontrôle effectuées le 23 octobre 2019, l'interdiction de baignade et de pêche littoral de la Parata à Saint François est désormais levée.

Plus d'informations dans le documents ci-joint. Plus d'informations dans le documents ci-joint. Arrêté 2019.4351.pdf (329.88 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer