Les vacances de la Toussaint du quartier des Cannes Eccu l'attività ch'ella prupostu a casa di quartieru di i canni pà i vacanzi di i santi

La Maison de Quartiers des Cannes soigne son public



Des activités pour tous Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de la Maison de Quartier des Cannes ont participé à un panel d’activités sportives, culturelles et à de diverses sorties.



Près de 50 enfants accompagnés par leurs parents et une douzaine d’adolescents ont pu participer aux nombreuses activités en partie financées dans le cadre du Contrat de Ville :



- sportives : VTT, voile, natation et jeux aquatiques en piscine, « Challenge Inter Centres » en partenariat avec la Direction des Sports, les Centres Sociaux, les ALSH de la ville d’Ajaccio, la FALEP et les associations de quartiers.

- de plein air et/ou éducatives : cinéma avec l’EHPAD Sainte Cécile, journée à Mare e Sole, après-midi à la Parata, sortie accrobranches ainsi qu’une matinée « pêche en mer » à bord du bateau de Stéphane Arrighi, patron pêcheur ajaccien.



Pour clôturer ces deux semaines riches en découverte, un goûter d’Halloween a été organisé au sein des locaux : déguisements et maquillages étaient de rigueur pour un défilé de l’horreur dans le quartier des Cannes :

« Des bonbons ou un sort ? !!!» s’exclamaient les enfants, mais heureusement personne ne finira en crapaud …





