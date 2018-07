Les vacances de la Maison de Quartier des Cannes Des vacances riches en sensation







Au programme cet été, des activités à sensations et nautiques sont venues enchanter les jeunes telles que : des sorties bateau

du bowling

du catamaran

des séances de foot au « Temple »

des après-midi à la paillote Andréa

du canyoning

du kayak et du paddle

de l’initiation foot volley animé par Ajaccio Futevolei et des joueurs professionnels

de l’accrobranche

Au final 5 semaines consécutives de loisirs et de stimulation pour un public ravi et en constante augmentation.

