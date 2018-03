"Les troubles de santé mentale ne sont pas une fatalité"

Sensibiliser, informer, former, prévenir, aider, partager, échanger et avancer… sont les objectifs des Semaines d’information sur la santé mentale. Chaque année, associations, citoyens et professionnels se mobilisent et organisent des manifestations d’information et de réflexion dans toute la France. C’est à l’occasion de cet événement qui s’adresse au grand public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale que la Ville a mis en place en 2015 le premier Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Corse en partenariat avec l’ARS Corse, les centres hospitaliers de la Miséricorde et de Casteluccio, l’Unafam, le CD2A et la CTC. Les semaines d’information font partie intégrante des axes du CLSM créé sous l’impulsion de Caroline Corticchiato, adjointe au développement social afin de répondre aux attentes du tissu associatif.Le CLSM est une instance de concertation et de coordination entre les différents responsables et acteurs du territoire concernés (établissements de santé, professionnels de santé, élus locaux, usagers ou encore aidants), afin d’apporter une aide aux familles. Mais aussi de mettre en place un certain nombre d’actions pour améliorer la prise en charge des patients. Il a pour objectif, sans être une obligation légale, de définir des politiques locales et des actions visant à l’amélioration de la santé mentale de la population en fonction de ses besoins.Le CLSM a ainsi permis la signature d’une convention concrétisant l’engagement des différents acteurs autour de 3 axes stratégiques essentiels :1/ La communication/l’Information/la formation2/ La prévention- dès le plus jeune âge- dès les premiers signes- afin d’améliorer l’emploi, le logement, la vie sociale3/ Soigner-gérer les situation d‘urgence-mailler l’interdisciplinaireLe troisième comité de pilotage du Conseil Local de Santé Mentale s'est réuni en mars 2017 Afin d'ancrer sur le paysage territorial ce conseil local en santé mentale, il a été acté que le lieu de réunions concernant ces échanges sera la Maison de Quartier des Cannes.