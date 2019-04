Les services de proximité des Jardins de l’Empereur En reprenant le magasin d’alimentation des Jardins de l’Empereur, attenante à la boulangerie, Martine et Fabrice ont apporté une nouvelle offre de proximité précieuse.



Les commerces de proximité sont indispensables à la vie d’un quartier. Alors quand Fabrice et Martine ont repris l’épicerie des Jardins de l’Empereur fermée neuf mois durant, les habitants ont retrouvé l’offre de service qui leur manquait. Et même un peu plus. 120m2 de rayons qui proposent une large gamme de produits, des prix qui ne font pas grimper le ticket de caisse et dont certains concurrencent même la grande distribution. Des légumes frais, des produits locaux comme du bruccio en saison, du fromage et de la charcuterie qui attirent aussi la clientèle de passage. L’emplacement pratique d’accès avec un parking dédié en fait un magasin bien achalandé. La boulangerie attenante a gagné un nouveau souffle, tout comme le quartier.



Concept. L’enseigne Vival des Jardins de l’Empereur, la seule sur Ajaccio, est de plus ouverte tous les jours de 8h00 à 19h30 et jusqu’à 20h00 en été. Elle propose aussi un concept original : l’échange de livres gratuit. Une armoire toujours ouverte où chacun peut piocher ou déposer un livre. Le dynamisme de la médiathèque municipale située à quelques pas de là, est contagieuse dirait-on. Voici une raison supplémentaire de s’arrêter aux Jardins de l’Empereur.

Ils sont à votre services La Maison des Services au Public le relais privilégié des actes administratifs d’état civil, du service Allo Mairie (recueil, enregistrement et traitement de problèmes constatés sur la voie publique), de la Caf, de l’assurance maladie, de Pôle Emploi. Un point infos tourisme en partenariat avec l’office intercommunal de tourisme est également proposé ainsi qu’un relai colis.





La médiathèque, lieu vivant ouvert et convivial, offre aux habitants un libre accès aux services. Consultations et emprunts de livres, CD, DVD, mais aussi des ateliers de pratiques artistiques, d’informatique, des projections, des conférences…



Le coordonnateur des politiques de la ville est disponible pour informer sur les politiques publiques qui concernent le quartier et demeure à l’écoute de toutes les suggestions pour que les actions répondent aux besoins réels des usagers.



Le conseil citoyen est composé d’habitants et d’associations actives dans le quartier. Il est le représentant des habitants des Jardins de l’Empereur auprès des pouvoirs publics et est entièrement indépendant.



L’association de quartier des Jardins de l’Empereur présidée par Claudine Tomasi ancrée dans le quartier depuis des années est un centre de loisirs agréé Jeunesse et sport.



