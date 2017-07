Les résultats de l'URBAN FOOT 2017 Eccu i risultati di l'URBAN FOOT pà u 2017

Encore un grand succès pour la 6ème édition





La Ville d’Ajaccio et le centre social des Salines, organisateurs du tournoi inter quartiers «Urban Foot 2017» remercient pour leur active participation, l’ACA, le Conseil Départemental de la Corse du Sud, les arbitres de la Ligue Corse de Football, AC Securita, le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Ajaccio ainsi que tous les joueurs, parents, éducateurs et bénévoles, sans lesquels cette 6ème édition n’aurait pu connaître un tel succès et un tel engouement.

Côté sport, les rencontres se sont déroulées dans un esprit, certes de compétition, mais dans le respect des règles du football et des valeurs qu’il véhicule. Ce sont donc tous les quartiers de la ville qui étaient représentés, Salines, Pietralba, Cannes, Saint Jean, Empereur, centre ville, Mezzavia, Sanguinaires, en passant même par Cutuli-Corticchiato, et sans oublier une équipe intégralement féminine représentant les Salines.

Côté résultats, les vainqueurs par catégories d’âge : en U19 : l’Empereur

en U16 : FC Petra (Salines)

en U13 : Barbicaja Les trophées, offerts par la Ville, ont été remis par Stéphane Vannucci, adjoint au Maire délégué aux Sports et Pascal Olmeta, parrain de l’évènement en compagnie des adjoints du Conseil Municipal des Jeunes.

(Vous pourrez consulter tous les résultats en pièce jointe)



Devant un tel succès, nous ne pouvons que vous dire à l’année prochaine et Forza Aiacciu !

RESULTATS U13.pdf (143.87 Ko)

RESULTATS U16 U19.pdf (201.65 Ko)





