Les projets ADAPT et PROTERINA 3 valorisés dans le cadre des journées de consultation à la Maison de Quartier des Cannes d’Ajaccio 2 prugetti valurizati inde u quatru di e ghjurnate di cunsulta à a Casa di Quartieri di e Canne in Aiacciu



Les 20, 27 octobre et 3 novembre derniers se sont déroulées les journées de consultation publique de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation, à la Maison de Quartier des Cannes d’Ajaccio.

La Ville d’Ajaccio, partenaire de la CAPA dans le cadre de ces journées, était présente à travers la mise en oeuvre de plusieurs ateliers de sensibilisation aux changements climatiques et au risque d’inondation.



Le public scolaire, fortement représenté grâce au partenariat étroit développé avec les services de l’Education Nationale, a ainsi pu découvrir et se familiariser avec les notions de risques majeurs, en particulier le risque d’inondation et les comportements à adopter en cas de survenue de ce risque. Les enfants ont manifesté leur intérêt pour ce sujet qui, grâce aux ateliers proposés, leur est apparu de façon plus concrète, notamment en donnant un sens à la notion d’adaptation aux changements climatiques.



Petits et grands ont également pu se rendre sur le stand d’informations valorisant les projets ADAPT et PROTERINA 3 Evolution – financés par le FEDER dans le cadre du PO Italie/France Maritime. Les actions présentées sur ce stand leur ont permis de mieux appréhender les actions que développe la Ville d’Ajaccio en matière de prévention et de gestion du risque d’inondation dans le cadre de ces deux projets, afin de protéger au mieux sa population, et lui permettre de faire face en cas d’inondation.



La présence de ce stand a également permis d’illustrer de façon concrète l’utilité de l’Europe dans leur vie quotidienne, rendant ainsi plus accessible une institution souvent ressentie comme éloignée des préoccupations des citoyens. L’importance de la coopération transfrontalière a aussi été mise en avant, notamment via des supports numériques en consultation libre, appuyés par les explications fournies par les intervenants présents sur le stand.



En clôture de la première journée de consultation du 20 octobre, la conférence-débat organisée sur le thème de la prévention et de la gestion du risque d’inondation, en présence de Mme Nicole OTTAVY, adjointe au Maire d’Ajaccio en charge de l’aménagement et de l’urbanisme et conseillère communautaire, a été l’occasion de riches interventions, en matière de secours aux personnes (M. Grégory GARCIA pour la SARL Gens de Rivière), de météorologie (M. Patrick REBILLOUT, chef du Centre Météorologique d’Ajaccio), et de prévention et gestion des risques majeurs (M. Eric LEONI, enseignant-chercheur à l’université de Corse). L’intervention complémentaire de M. Marco CELI – expert auprès du Comité Economique et Social Européen, a mis l’accent sur l’action de l’Union Européenne pour soutenir la résilience des systèmes urbains et la lutte contre le changement climatique. Le public a pu réagir et entamer un débat avec les intervenants, en faisant part de ses attentes et propositions notamment en terme d’adaptation urbaine aux changements climatiques et aux risques qui lui sont associés, propositions qui pourront être prises en compte par la Ville d’Ajaccio dans le cadre des actions qu’elle conduit actuellement.





