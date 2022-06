Les plages : infos pratiques Ajaccio est doté d’un littoral exceptionnel, son golfe, ses plages font l’objet d’une attention particulière pour les préserver. Découvrez ici des informations concernant les plages de la Ville d'Ajaccio, l'écolabel Pavillon bleu, la qualité des eaux de baignade, le dispositif déployés pour le nettoyage raisonné des plages, le sanctuaire Pélagos ainsi que les actions associées



Les plages ajacciennes, fleuron du patrimoine naturel



Le littoral ajaccien représente plus de 36 km d'espaces variés et remarquables. Pour préserver ces milieux naturels, une démarche de protection et de valorisation a été engagée par la municipalité à travers des actions de sensibilisation envers le public, à travers de nouvelles méthodes plus respectueuses de l'environnement pour l'entretien et le nettoyage des plages.

En 2016, le remodelage des plages a fait l'objet d'une réflexion afin de garantir le rythme naturel : préservation des hauts de plage, moins d'interventions sur la plage du Grand Capo, moins de linéaire traité sur la plage du Ricanto.



Chaque plage nécessite un traitement particulier compte tenu de leur environnement propre. Comme par exemple la plage de Saint-François (urbaine) et celle de Grand Capo (site Natura 2000).

PLAGE SURVEILLéE

Du 1er juillet au 31 août, la Ville d'Ajaccio déploie son dispositif de surveillance sur ses sept plages communales. Du Ricanto à Capo di Feno, trente-et-un nageurs-sauveteurs saisonniers, « handiplagistes » sont mobilisés 7 jours sur 7 pour assurer la tranquillité des vacanciers. Ricantu, Saint-François, Marinella, Terre sacrée : de 11h00 à 18h00

Capo-di-Feno : petit Capo (Sevani) et grand Capo (anse de Minaccia) de 12h00-19h00 RAPPEL

Garant de la sécurité sur son territoire, le maire doit à ce titre, ouvrir à la baignade des zones surveillées et aménagées. Le balisage des eaux de baignade a été installé conformément à la réglementation : la Zone Réservée Uniquement à la Baignade (ZRUB) Zone Interdite aux Engins Motorisés (ZIEM) et chenal.

Plage aménagée L'accès à la plage du Lazaret (au droit de l'hôtel Corse Azur), a été aménagé d'un escalier en pierres de taille plus sécurisant pour les usagers.



Pour préserver les ressources naturelles, la Ville n'a pas installé de douche sur les plages. En revanche des toilettes autonomes sont accessibles au public notamment aux PMR sur la plage du Ricanto, de Trotel et de la Terre Sacrée.



La Ville d’Ajaccio met tout en œuvre pour nettoyer les plages quotidiennement. Pour le respect de ce travail et du cadre naturel, il importe à chacun de ne laisser aucun déchet sur place (papier, mégots, tubes de crème solaire, couches usagées…) ou encore de ne pas promener son chien sur la plage…



La charte Pelagos pour la protection des mammifères marins signée 2012 a été reconduite le 25 avril 2016 et le 25 février 2019. Une approche environnementale de gestion et d’aménagement des plages a été mise en œuvre dès 2016 (réduction des reprofilages des plages, respects des hauts de plage, conservation des posidonies) et se poursuivie avec l’adhésion de la Ville à l’association Rivage de France cette année pour un nettoyage des

Plage propre Les plages communales sont nettoyées tous les jours manuellement par des agents titulaires et de jeunes saisonniers avec un renfort mécanique sur les plages du Ricanto, du Lazaret Trottel.

La plage du Ricanto, notamment la partie la plus fréquentée est nettoyée mécaniquement afin de préserver la biodiversité sur la zone classée « Natura 2000 ».







Pavillon bleu



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

La surveillance de la qualité des eaux de baignade et la mise en place d’une étude dite « profils de plages » sur la vulnérabilité des différentes plages (déversement d’eaux pluviales, activités économiques, présence de réseaux d’eaux usées à proximité), permet de préserver l'environnement et la santé des baigneurs.

Le label pavillon bleu a été reconduit cette année pour les plages de la Terre Sacrée et de Trottel.

Au coeur du sanctuaire Pelagos

Une approche environnementale de gestion et d’aménagement des plages a été mise en œuvre dès 2016 (réduction des reprofilages des plages, respects des hauts de plage, conservation des posidonies) et s'est poursuivie avec l’adhésion de la Ville à l’association Rivages de France cette année pour un nettoyage des plages plus respectueux.



+ D'INFOS ICI pour voyager au coeur du sanctuaire

La charte Pelagos pour la protection des mammifères marins signée 2012 a été reconduite le 25 avril 2016 et le 25 février 2019.

Plage accessible A partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août, les personnes en situation de handicap pourront profiter des plaisirs de la baignade sur les sites de Trottel et du Ricanto, grâce aux équipements mis en place par la municipalité.



RICANTO / site labellisé Handiplage surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

1 tiralo

places de stationnement adaptées

sanitaire adapté

présence d'un handiplagiste à la demande les lundi, samedis et dimanche pour l'assistance. Les à la baignade suivant demande

TERRE SACREE surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

1 tiralo

sanitaire adapté

places de stationnement adaptées

TROTTEL / site labellisé Handiplage surveillance assurée tous les jours de 9h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

plateforme d'accueil

2 tiralos

dispositif audioplage pour les personnes déficientes visuelles

3 places de stationnement adaptées

sanitaire adapté

présence d'une "handiplagiste" pour une assistance à la baignade tous les jours de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H30. .

