Les plages de la ville d’Ajaccio se font une beauté !

C’est enfin la saison des plages !



Les équipes municipales sont sur le pont depuis fin juin pour vous permettre de profiter au mieux des plages du Trottel, du Scudo, de la Terre sacrée, de Moorea , de Capo et de leurs parkings.



Ce petit lifting est l’une des premières étapes qui marque le coup d’envoi de la saison estivale très attendue cette année ! Les parkings sont remblayés et les plages lissées ; c’est ensuite la grue qui prend le relais pour l’installation des postes de secours . A Capo, c’est par les airs que ce dernier a été installé !



Coté détente, le chalet «Lire à la plage» fait son grand retour au Trottel.



Tout est prêt, il ne reste plus qu’à attendre les vacances!