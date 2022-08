Les nocturnes de la place Foch, c'est tous les vendredis ! Volta u marcatu di notti annant'à a piazza Foch

Le marché nocturne vous donne rendez-vous sur la place Foch. Artisanat, gourmandises, créations, animations, manèges, ambiance estivale… tous les vendredis des mois juillet et d’août jusqu'à minuit







Après votre rendez-vous sur place Foch (ou place des Palmiers), profitez de votre soirée en déambulant dans les rues de la ville pour faire les boutiques du centre-ville.

Le vendredi, c'est aussi le shopping de nuit in Aiacciu, les commerçants vous accueillent JUSQU'A MINUIT !



⬇️







Dossier d'occupation du domaine public Professionnels, vous êtes intéressés pour exposer ou proposer un stand d'animation, effectuez votre demande auprès de la direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public en revoyant le formulaire ci-joint. dossier occupation domaine public.pdf (580.8 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer