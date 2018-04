Les maisons de quartier participent à l’évènement « U ballo Corsu in festa » Une très belle manifestation vendredi soir à Timizzolu



Le stade François Coty, antre de l’AC Ajaccio, a accueilli l’évènement « U ballo Corsu in festa », concours des meilleurs supporters, à l’occasion de la 33ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 opposant l’ACA à AS Nancy Lorraine vendredi 13 avril.



Dans cet objectif, l’Association Sportive et Culturelle des Cannes a invité ses partenaires signataires du Contrat de Ville à participer à ses côtés à la manifestation, idéalement placés en tribune Jean-Baptiste Poli.



Tous ont répondu présents : dirigeants, parents, enfants ainsi qu'usagers et personnels communaux des maisons de quartier, soit un peu plus de 250 personnes venues louer les couleurs locales.



L’ASC des Cannes remercie l’AC Ajaccio, la Maison de Quartier des Cannes pour son grand soutien à la préparation d’affiches, sacs de confettis et autres accessoires festifs, le Centre Social des Salines pour sa participation et l’Association Quartier Pietralba pour sa collaboration ainsi que tous ses bénévoles.



Qui dit concours, dit gagnants, l’AC Ajaccio a donc décerné le lauréat des meilleurs supporters à l’ASC des Cannes qui se verra donc attribuer une dotation de 1500 € par l’équipementier, permettant l’achat de ballons pour la saison prochaine .



Une très belle initiative, une soirée de fête pour les enfants ainsi que leurs parents, une très belle image du sport corse vecteur de solidarité et d’intégration, ponctuée, qui plus est, par une victoire de l'ACA.



Bravo à toutes et tous !!!



