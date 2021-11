Les faucons sont de retour pour éloigner les étourneaux Les opérations d'effarouchement ont débuté ce lundi dès la tombée de la nuit. Car c'est bien en fin d'après-midi que les étourneaux envahissent le centre-ville. Beaux dans le ciel, les volatiles créent cependant d'importantes nuisances quand leurs déjections jonchent le sol et les voitures. Une équipe de trois fauconniers vont ainsi agir durant au moins cinq jours en guidant leurs rapaces de sorte à faire fuir les étourneaux







Depuis 2015, la Ville d'Ajaccio fait appel à un fauconnier pour effaroucher les étourneaux. Les rapaces sont les prédateurs naturels et ancestraux des étourneaux. La présence du faucon, crée un climat hostile et insoutenable auprès des oiseaux qui "se passent le mot" pour se signaler mutuellement le danger. L'intervention des spécialistes durera environ cinq jours. Pour toutes questions vous pouvez contacter le service communal d'hygiène et de santé.

LE SERVICE COMMUNAL D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ 21 boulevard Roi Jérôme, 20000 AJACCIO

04 95 51 78 50

