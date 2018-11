Les exposants du Maractu di Natali 2018

1 CHALET ANIMATION Point Info Natale /

2 A TASTA Confiseries artisanales bonbons /

3 LES CHURROS DE DONIA Churros, barbe à papa, pop corn /

4 YAYOURT Yaourt glacé,bûches glacées, crêpes /

5 AUX DELICES DE MARIE-HELENE Pains d’épice, crêpes, gaufres /

6 LA LIBELLULE Maquillages pour enfants /

7 ANAPAS Création bijoux et accessoires /

8 U CARACUTU Bijoux, coques et accessoires pour téléphone /

9 LE CHALET DU PÈRE NOEL Photographe /

10 LA NUIT DES TEMPS Création de bijoux et accessoires /

11 PÊCHE AUX CANARDS Pêche aux canards /

12 LA CONFISERIE IMPERIALE Confiseries artisanales /

13 A MANU Fabrication de bijoux, objets et bougies /

14 NATALE A MANU Crèches artisanales /

15 VEAU TIGRÉ Saucisse de veau tigré de production Corse /

16 LE COMPTOIR Vente et dégustation de vin et de champagnes /

17 L’ALBITRU Crêpes et pâtisseries /

18 L’ATTELLU CORSU Sandwichs figatellu, saucisses paysannes, tomme, panzetta /

19 TOQUE DE CUISINE Agneaux de lait, porcelets, gigot braisé, pommes au four /

20 DOUCEURS D’ENFANCE Cakes, cup cake, meringue, pancakes, gâteaux, gourmandises maison /

21 BAR PIETRA Bière locale /

22 LE CHALET NUTELLA Crêpes et gauffres /

23 CASA VECCHIA Cosmetiques, huiles essentielles, bougies parfumées /

24 A PIAGHJA Spécialité Corse, pain du bandit /

25 VITELLU D’AMORE Veau de production Corse

26 BAR A TRUFFES Déclinaisons de mets salés à base de truffes /

27 LA RACLETTE Raclette /

28 BUTTEGA DI NATALE Epicerie fine, pâtes dans la meule /

29 MAYER CREATION Accessoires pour cheveux fabrication artisanale /

30 TERRA MEA Production locale d’huiles Corse (olive, noisette, noix, amande) /

31 LES CLÉMENTINES VESPAJO Vente de clémentines /

32 CHALET DES ASSOCIATIONS /

33 CHARCUTERIE CASANOVA Charcuterie artisanale /

34 U VALINCO Foie gras maison /

35 BAR A SOUPE Bar à soupes

36 L’ALSACE CORSE Choucroute bretzel flammek /

37 LE DUO Omelettes, brocciu et menthe, foie gras /

38 A MATRA Charcuterie AOP, prisuttu, coppa, lonzo, figatellu, salamu

39 U PAESE DI I MIGLIACCIOLI Entrecôte Natalesca, migliaccioli, bastelle, pulenta /

40 EDGAR D’ESPLOT Vins, cadeaux, cuvées prestigieuses /

41 FROMAGERIE D’ALATA Fromage Corse, coppa, lonzu, vins /

42 SANTONS FOUQUE Santons /

43 SANTONS CAMPANA Santons /

44 ECARCITY Location et vente de véhicules type «overboard» et «overkarts»

45 CHARCUTERIE GRISCELLI Charcuterie artisanale /

46 A PIGNATA Conserves artisanales, soupes à emporter et à déguster /

47 SARL PALMI PERIGORD NOIR Foie gras

48 CASA GELAT Buches glacées artisanales, chocolats chauds /

49 U MONTE ROSSO L’assiette Corse bruccio pulenta figatelli /

50 LA BRASSERIE IMPERIALE Bière de production locale, limonade artisanale /

51 AMICIZIA Mont d’or au four /

52 LE COFFEE NATALE Chocolats et cafés artisanaux /

53 L’AROME Vente de foie gras, caviar champagne

54 DOMAINE DE TREMICA Dégustation et vente de vin Corse /

55 CHARCUTERIE FOLACCI Sandwichs, figatellu, panzetta, saussices /

56 LA TARTIFLETTE Tartiflette traditionnelle, fondue, vin chaud / I CASTAGNI Châtaignes grillées