Les enfants des Salines sur la glace du Diamant Les enfants du centre social des Salines glissent sur la patinoire du Marché de Noël pendant les vacances



Enfants et adolescents profitent des installations sportives du Marché de Noël Dans le cadre des activités sportives, ludiques et culturelles proposées durant les vacances de Noël par les centres sociaux communaux, les enfants et adolescents de la cité profiteront des gratuités offertes par le Maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.



Ainsi, jusqu'au 6 janvier, les enfants et adolescents des Salines, Pietralba, Cannes, Saint-Jean, Empereur, résidence des Iles et centre ville profiteront des installations sportives sur le Marché de Noël, accrobranche et patinoire.

Des activités pour les enfants...

Et pour les ados.





