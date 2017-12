Les enfants de la Maison de Quartier des Cannes fêtent Noël à l’EHPAD Sainte Cécile Magia di Natali trà anziani è ghjovani : i zitelli di u centru suciali di i canni sò andatià passà una stonda cù i vichjetti di a casa di riposu "Sainte Cécile"

Magie de Noël et partage entre seniors et enfants





Comme chaque année, la Maison de Quartier des Cannes, en partenariat avec la maison de retraite Sainte Cécile, a organisé un goûter-spectacle de Noël dans les locaux de l’EHPAD.



Depuis plusieurs années, la Ville, à travers la Maison de Quartier, porte avec enthousiasme ce projet intergénérationnel, « Choisis tes grands-parents ».

Un groupe d’enfants du quartier des Cannes et des résidents de Sainte Cécile partagent des moments d’échanges et de convivialité autour de plusieurs activités.



Un échange de cadeaux entre les enfants et les seniors durant lequel petits et grands ont le plaisir de recevoir une confection spécialement réalisée pour l’occasion.

Les enfants ont également présenté des danses et des chants de Noël à leurs aînés.



La doyenne de la résidence, âgée d’à peine 106 ans..., nous a fait l’honneur de sa présence, émerveillant l’assistance de part sa simple présence et son histoire.



Joie et émotion étaient au rendez-vous, sourires et partage, un moment inoubliable.

La magie de Noël a encore opéré et les enfants attendent avec impatience les retrouvailles pour les vœux de la nouvelle année.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer