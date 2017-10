Les élèves de terminal du LEP Finosello d’Ajaccio officiellement « ambassadeurs du Parlement Européen » L'allevi di tarminale di u LEP Finusellu d'Aiacciu anu participatu à un prugrama educativu chjamatu "Scola imbasciatore di u Parlamentu Aurupeu".







L’objectif général de cette belle initiative -portée par le Parlement Européen- est de donner aux jeunes des établissements secondaires et professionnels, la possibilité d'approfondir leurs connaissances du Parlement européen et de l'Union européenne, d'appréhender leurs droits en tant que citoyens européens et de comprendre comment ils peuvent participer à la vie démocratique de l'Union.



Ainsi, les élèves de terminal du LEP Finosello et leurs professeurs ont été amenés à installer un point info Europe au sein de leur établissement. Ils ont, par ailleurs, participé à une journée de l’Europe à travers laquelle, ils ont pu rencontrer des acteurs locaux de la pêche, afin de prendre connaissance des directives européennes qui s’imposent à la filière de la pêche et d’échanger sur l’impact de ces directives sur le quotidien des pêcheurs dans l’exercice de leur métier.



Ce groupe de travail a également pu se déplacer en bateau sur l’île de Mezzu Mare située sur le Grand Site de la Parata et a donc eu l’occasion de mieux appréhender l’intervention de l’Europe dans le cadre d’un projet concret ; le FEDER ayant financé – au travers du PO FEDER 2007/2013 – l’aménagement de ce site d’exception.



Cette cérémonie a également été l’occasion – pour Sylvie Guillaume- de dévoiler officiellement la plaque « école ambassadrice du Parlement Européen » attribuée au LEP Finosello, grâce à l’implication de ces élèves et des équipes pédagogiques, aux travers des différents travaux menés.





L’originalité des actions conduites – saluée par Monsieur le Maire d’Ajaccio- ayant été également relevée par le Parlement Européen, Mme Peretti – professeur du LEP Finosello qui a accompagné ses élèves dans le cadre de la démarche « école ambassadrice du Parlement Européen »- s’est déplacée à Strasbourg le 5 octobre dernier, afin de présenter les travaux réalisés.



La grande implication des élèves du LEP Finosello dans cette démarche ayant fortement marqué l’ensemble des acteurs institutionnels présents et plus particulièrement la Vice-présidente du Parlement Européen, leur déplacement futur à Strasbourg, notamment afin de visiter l’hémicycle du Parlement, a été évoqué.



Cette expérience serait – sans nul doute – l’ultime étape permettant à ces jeunes étudiants de lycée professionnel – « ambassadeurs du Parlement Européen » - d’asseoir cette appartenance à l’Union Européenne qu’ils ont d’ores et déjà savamment cultivé. Le 13 octobre dernier, Monsieur le Maire d’Ajaccio, Monsieur le Recteur de l’Académie de Corse, Madame la Conseillère exécutive de Corse, déléguée à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur et à la recherche étaient aux côtés de Mme Sylvie Guillaume – Vice-Présidente du Parlement Européen, afin de féliciter les élèves de terminale et l’équipe pédagogique du Lycée Professionnel du Finosello pour leur implication dans le cadre d’un programme éducatif lancé par le Parlement Européen et intitulé « école ambassadrice du Parlement Européen » ( http://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en ).L’objectif général de cette belle initiative -portée par le Parlement Européen- est de donner aux jeunes des établissements secondaires et professionnels, la possibilité d'approfondir leurs connaissances du Parlement européen et de l'Union européenne, d'appréhender leurs droits en tant que citoyens européens et de comprendre comment ils peuvent participer à la vie démocratique de l'Union.Ainsi, les élèves de terminal du LEP Finosello et leurs professeurs ont été amenés à installer un point info Europe au sein de leur établissement. Ils ont, par ailleurs, participé à une journée de l’Europe à travers laquelle, ils ont pu rencontrer des acteurs locaux de la pêche, afin de prendre connaissance des directives européennes qui s’imposent à la filière de la pêche et d’échanger sur l’impact de ces directives sur le quotidien des pêcheurs dans l’exercice de leur métier.Ce groupe de travail a également pu se déplacer en bateau sur l’île de Mezzu Mare située sur le Grand Site de la Parata et a donc eu l’occasion de mieux appréhender l’intervention de l’Europe dans le cadre d’un projet concret ; le FEDER ayant financé – au travers du PO FEDER 2007/2013 – l’aménagement de ce site d’exception.Cette cérémonie a également été l’occasion – pour Sylvie Guillaume- de dévoiler officiellement la plaque « école ambassadrice du Parlement Européen » attribuée au LEP Finosello, grâce à l’implication de ces élèves et des équipes pédagogiques, aux travers des différents travaux menés.L’originalité des actions conduites – saluée par Monsieur le Maire d’Ajaccio- ayant été également relevée par le Parlement Européen, Mme Peretti – professeur du LEP Finosello qui a accompagné ses élèves dans le cadre de la démarche « école ambassadrice du Parlement Européen »- s’est déplacée à Strasbourg le 5 octobre dernier, afin de présenter les travaux réalisés.La grande implication des élèves du LEP Finosello dans cette démarche ayant fortement marqué l’ensemble des acteurs institutionnels présents et plus particulièrement la Vice-présidente du Parlement Européen, leur déplacement futur à Strasbourg, notamment afin de visiter l’hémicycle du Parlement, a été évoqué.Cette expérience serait – sans nul doute – l’ultime étape permettant à ces jeunes étudiants de lycée professionnel – « ambassadeurs du Parlement Européen » - d’asseoir cette appartenance à l’Union Européenne qu’ils ont d’ores et déjà savamment cultivé.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer