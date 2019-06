Les élèves de l'école Sampiero sur les planches L'Espace Diamant a fait salle comble pour le spectacle de fin d'année de l'école Sampiero. Une représentation réjouissante d'une remarquable cohésion pédagogique. Du CP au CM2, les élèves ont présenté leur travail artistique élaboré durant l'année scolaire avec leurs enseignants et les intervenants du conservatoire Henri Tomasi, du Palais Fesch, de la comédienne Marianna Nativi et du metteur en scène Paul Grenier.





Investissement Du talent, de l'émotion, de la qualité, de la passion... le spectacle de fin d'année de l'école Sampiero a donné une belle démonstration de l'investissement que l'équipe pédagogique, périscolaire et les intervenants déploient tout au long de l'année scolaire pour offrir des apprentissages artistiques aux élèves. C'est sur la scène de l'Espace Diamant que les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont présenté leur spectacle respectif. Très fiers de monter sur les planches, les enfants ont visiblement pris un plaisir immense à jouer et à déclamer devant un public impressionné.



Classe orchestre La classe de CP a présenté sa pièce en langue corse « Hè vultatu u lupu », le CE1 « U lupu sintimintali », le CE2 « A Strega di u vardaspazzule », une adaptation du conte de Pierre Gripari « La sorcière du placard aux balais ». L’intervention de Marianna Nativi pour le théâtre et d’Isabelle Gleize pour les chants ont permis aux enfants de s'initier à l'art théâtral et au chant tout en découvrant les multiples subtilités de la langue corse. Les pièces de théâtre avec intervenants sont des projets pédagogiques validés par l’inspection académique et financés par la CDC.



La pièce de théâtre « Bula è Buledda » est le résultat du projet de la casse orchestre du CM1. Cette dernière a été mise en place au CE2. Les élèves y travaillent l’apprentissage du violon avec Vanessa Cahuzac et de la chorale avec Isabelle Gleize. Cet apprentissage est dispensé en partenariat avec la conservatoire Henri Tomasi, la Ville d’Ajaccio, l’inspection académique et la CDC. Durant l'année scolaire, les enfants reçoivent deux heures de violon et une heure de chant par semaine. Cette année, il a été conjointement décidé d’associer les pratiques théâtrales à ce projet. Dans le cadre des atelier-théâtre, les élèves ont choisi un thème et ont, au fur et à mesure, construit l’histoire qu’ils souhaitaient jouer. A partir de là, les chants et musiques ont été choisis pour s’intégrer à la pièce et les collégiens de la classe CHA sont venus renforcer le sujet. La pièce a été proposée en langue corse en adéquation avec le projet de l’école. L’apport des compétences de chacun a permis une réalisation collective transdisciplinaire dans laquelle les élèves se sont impliqués toute l’année.

Exercices de style La classe de CM2 a proposé une adaptation de l’œuvre de Raymond Queneau « Exercices de style » en collaboration avec le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, le conservatoire Henri Tomasi et avec l’intervention de Paul Grenier pour la mise en scène. Les décors ont été réalisés par Laurence Martini, médiatrice culturelle au Palais Fesch.



L'école Sampiero adresse ses remerciements particuliers à Marie-Jeanne de Franchi, conseillère pédagogique pour sa compétence, sa passion et son engagement.



Bravo à tous !

