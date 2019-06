Les écoles municipales reçoivent les Trophées Eco Scola 130 élèves ont participé à la remise des Trophées Eco Scola ce mardi 4 juin. Le label créé par le Syvadec récompense les élèves impliqués et les établissements engagés dans le processus de tri des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire.



Eviter le gaspillage alimentaire, apprendre les gestes éco-resposanbles sont des jeux qui bénéficient à tous. Depuis 2016, la Ville d'Ajaccio s'est engagée avec le Syvadec et l'Ademe pour mettre en place d'importantes actions dans les écoles municipales en vue de sensibiliser les enfants et de former le personnel.



Les enfants très impliqués dans cette démarche ont été récompensés ce mardi 4 juin. Une cérémonie de remise de diplôme Eco Scola a été organisée à la halle des sports Jean Nicoli en leur honneur en présence du conseiller municipal délégué à la propreté urbaine, François Filoni, de la directrice générale du Syvadec, Catherine Luciani, du vice-président du Syvadec en charge de la prévention, Jean-Pierre Giordani et de Joseph Salvini, représentant de l'Office de l'Environnement de Corse.

EcoScola, un label durable

Face au dynamisme des élèves , le Syvadec a choisi de valoriser les établissements scolaires inscrits dans cette démarche en créant un label permettant de les distinguer. Chaque école qui s'engage dans ce dispositif sera donc labélisée " Eco Scola" , marque et méthode déposées par le Syndicat de valorisation des déchets.



