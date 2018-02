Les déchets verts et composteurs Si pò fà u suvaccionu incù tutti i rimenzuli di u vostru giardinu

Les déchets verts sont les déchets de jardin (tontes de pelouse, tailles de haies, fleurs fanées…).

Si l’entretien de vos espaces verts génère de gros volumes, la déchèterie du Stiletto et les déchèteries mobiles les collectent et les destinent au compostage en plateforme.

Si le volume reste raisonnable, vous pouvez obtenir auprès de la CAPA un composteur individuel, cela vous permettra d’y mettre les déchets fermentescibles de la cuisine … et de fabriquer votre propre compost.

Depuis 2005, la CAPA s’est engagée dans la distribution de composteur et a trouvé preneurs : plus de la moitié des résidences individuelles du territoire sont désormais dotées d’un composteur individuel !



Les composteurs gratuits servez-vous !

– pas d’attente, de collecte, transport des déchets de jardin, tout est chez vous et accessible

– vous pouvez y ajouter les déchets fermentescibles de cuisine (restes de repas, épluchures de fruits et légumes, marc de café avec filtre, thé, coquilles d’œufs, papiers absorbant, etc.)

– le compost produit favorise la fertilité et la qualité du sol de vos espaces verts et de votre jardin : plus d’achat d’engrais et d’amendements organiques.

La CAPA vous offre gratuitement des composteurs individuels. Vous habitez le territoire, vous possédez un espace vert, faites en la demande via le numéro CAPA Info Déchets 0810 42 42 40 (service 0,06€/min + prix appel) ou remplissez le formulaire ci-dessous.

Pour obtenir votre composteur, vous devez être domicilié sur le territoire de la CAPA, d’où la nécessité d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité à transférer via le formulaire ou à présenter le jour de réception de votre composteur.



Vous pouvez demander un composteur individuel en ligne sur le



Que mettre dans votre composteur (2.05 Mo)



Les collectes des déchets verts, c’est 7/7 jours

Que ce soit à la déchèterie du Stiletto ou dans les déchèteries mobiles de la CAPA, il y a forcement une solution qui vous convient.

Déchèterie du Stiletto, horaires d’ouverture : er avril au 30 septembre:

– du lundi au samedi de 7h à 12h et de 14h à 18h

– le dimanche de 8h à 12h

Du 1er octobre – 31 mars :

du lundi au samedi de 08h à 12h et de 14h à 18h

le dimanche, de 8h à 12h

Téléphone : 07 75 22 72 57

Déchèteries mobiles :

– 1er et 3ème samedis du mois, à Sarrola-Carcopino, sur le parc-relais de Mezzana, près de la gare ferroviaire

– 2ème samedi du mois, à Ajaccio sur le parking des Padules face au supermarché Leclerc

Afa, territoire d’expérimentation pour les déchets verts Le broyage à domicile : double avantage

Depuis le début de l’année 2017, la commune d’Afa a lancé une expérimentation sur le broyage des déchets verts. D’avril à juin, les habitants d’Afa ont pu bénéficier d’un service de proximité. Ils ont amené leurs déchets verts sur le site du stade pour y être broyés, avec le broyeur communal. Le broyat a été restitué aux riverains pour qu’ils mènent à bien le compostage de leurs déchets ou qu’ils réalisent le paillage de leurs jardins.

Accompagnée d’une étude de besoins et impacts, de questionnaires, cette expérimentation pourrait mener à un service en porte-à-porte.



Un enjeu de santé publique

Au-delà des aspects pratiques, environnementaux et économiques liés aux déchets, c’est la qualité de l’air qui est visée.

Le brulage des déchets verts est très polluant pour l’air. En zone pavillonnaire, les concentrations en particules fines et composés toxiques ont un impact sanitaire d’autant plus important que les brûlages concernent des végétaux humides dans des conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants (absence de vent et inversion thermique).

Le service de broyage des déchets verts est l’occasion pour la commune d’Afa et le CPIE d’Ajaccio, avec le concours des partenaires institutionnels dédiés, de mener des campagnes de sensibilisation sur l’impact sanitaire du brûlage des déchets verts.

Dans le cadre de la prévention des incendies, le préfet accorde des dérogations précises pour la mise en œuvre du débroussaillement obligatoire. Dans la pratique, les gens assimilent «l’interdiction totale d’emploi du feu en période estivale» à une «autorisation du brûlage de leurs déchets verts en dehors de cette période». Mais le brulage des déchets verts est interdit, et si ces brulages dégénèrent parfois en incendies non maîtrisés, ils provoquent systématiquement une dégradation importante de la qualité de l’air.

Vidéo de l’ADEME sur le compostage

