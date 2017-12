Les coulisses de la crèche de Noël Eccu com'ellu hè fattu u bellu prisepiu prisintatu in casa cumuna

Avant d’être exposée et admirée à l’hôtel de ville à l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est au sein du service des espaces verts que le décor de la crèche de Noël d’Ajaccio est minutieusement préparé. Ainsi, les 5 agents qui travaillent sur cette mise en scène s’y emploient dès l’automne pour parfaire les créations dans les moindres détails.



Les objets endommagés sont réparés, repeints et recollés ; cet assemblage donne vie à un véritable village corse avec église, lavoir, marché, café… il y a même un petit port et bien entendu : la crèche !

A l’exception des personnages, l’ensemble de ce décor a été réalisé à la main avec différents matériaux carton, bois, mousse, pierres, sable et autres objets plus « insolites »…





Nouveauté 2017 : les automates !

La toute première version a été créée il y a bientôt 20 ans et depuis, chaque année, elle est complétée et améliorée avec le concours de différents services communaux.

2017 sera donc l’avènement de 6 automates qui viendront compléter la magie du décor mais également d’un fond de scène mimant un ciel étoilé, crée de toute pièce par les ferronniers et les électriciens de la ville.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer