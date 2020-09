Les conférences napoléoniennes du Palais Fesch Le 8 octobre 2020 à 18h30, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts, accueillera dans la Grande galerie madame Chantal Prévot, Responsable des bibliothèques de la Fondation Napoléon pour une conférence intitulée : « Le testament de Napoléon. Une si longue affaire ».









Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19, le nombre de places est limité à 30 dans le plus strict respect des gestes barrières (masque, distanciation, gel). Les réservations sont obligatoires au 04.95.26.26.29 ou à l’adresse phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr .

Le testament de Napoléon Iest souvent résumé par cette phrase devenue célèbre, gravée aux portes de son tombeau aux Invalides : « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé ». Au-delà de ce vœu, le document long de cinq pages, auquel se sont ajoutés des codicilles, des inventaires, des lettres et une instruction, est d’un grand intérêt pour connaître l’homme derrière le chef de guerre et le responsable d’Etat. La terre natale et ses années de jeunesse y tiennent une grande place. Sachant la mort proche, Napoléon désire honorer ses fidèles compagnons et poser des jalons politiques pour sa postérité. Ses legs se partagent entre des dons pécuniaires individuels et collectifs, et les objets qui l’entourent dans son exil. Mais pour les trois exécuteurs testamentaires de retour en France en 1821, les généraux Bertrand, Montholon et le valet Marchand, la succession va se révéler plus difficile que prévue tant sur le plan politique que financier. Entre désillusions et combats, l’opiniâtreté des exécuteurs se heurte à de nombreux obstacles dont l’amenuisement des ressources bancaires n’est pas le moindre. Après quatre décennies, une durée anormalement longue, il revient finalement à Napoléon III de clore l’héritage de son oncle.Responsable des bibliothèques de la Fondation Napoléon et historienne, Chantal Prévot est l’auteure d’une étude sur le testament de Napoléon Ià paraître en février 2021 (Tallandier) et a participé à la nouvelle transcription du Mémorial de Sainte-Hélène. Le manuscrit retrouvé (Perrin, 2018). Elle a également publié de nombreux textes sur la période napoléonienne, en particulier sur l’histoire de Paris (Atlas de Paris au temps de Napoléon, Parigramme, 2014, en collaboration) ou sur la vie quotidienne (Les paysans de Napoléon, Soteca, 2010).

