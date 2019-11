Les ateliers

Démonstrations des savoir-faire avec les Jeunes Agriculteurs

Mercredi 4, 11 et 18 décembre de 10h00 à 12h00

Samedi 7, 14 et 21 décembre de 10h00 à 12h00

Jeux pédagogiques pour enfants de 6 à 10 ans, autour de thématiques agricoles :

- les sens (le goût, l'odorat et le toucher) :reconnaître à l’aveugle des fruits,légumes, jus et herbes en se servant de l’odorat du goût et du toucher.

- les fromages : dégustation de fromages et explications sur la transformation fromagère.

- les huiles d'olive :dégustations de différentes huiles et explications du processus de fabrication.

- le miel et les abeilles : dégustation de miels, et explications du processus de fabrication,



Confection de bougies en cire d’abeille.

Mercredi 4, 11 et 18 décembre, de 14h00 à 16h00

Pour le grand public, démonstrations de savoir-faire locaux, selon disponibilité des intervenants : brocciu, pulenta, beignets,etc... Puis dégustation des préparations.

Par exemple pour la démonstration de Brocciu, le producteur vient avec son matériel,son feu et son lait, et fabrique son Brocciu tout en expliquant les étapes au grand public.Une fois terminé, il propose de goûter.





Ateliers de fabrication d’un shampoing et d’un dentifrice solides

Les 7, 11 et 14 décembre de 15h00 à 18h00

Ludique, utile et écologique. L’atelier proposé par « Les Secrets de Mammona » vous permettra d’apprendre à fabriquer du shampoing et du dentifrice solide. A partir d’une recette de base, la démonstration consistera à présenter la méthode de confection, les différents ingrédients et leurs propriétés. Un premier pas pour vous lancer dans la fabrication de vos propres produits du quotidien.



Atelier Fab Lab

Démonstrations d’utilisation des outils numériques notamment de l’imprimante 3D.

Mercredi 4 décembre

Samedi 7 décembre

Vendredi 13 décembre

Samedi 14 décembre

à 15h00