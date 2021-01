Les assistantes maternelles sensibilisées à la pollution domestique Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Ville d’Ajaccio a proposé aux assistantes maternelles référencées un atelier gratuit de prévention sur la pollution domestique. Autrement appelé "Nesting", la démarche a consisté à repérer divers polluants présents dans notre quotidien et adopter des gestes simples pour protéger la santé des tout-petits afin de vivre dans un environnement plus sain









RELAIS PRECIEUX

"Cette initiative vient appuyer les principales missions du RAM, l'information et la médiation, explique la responsable du Relais Assistantes Maternelles municipal, Laetitia Mercuri. Les ateliers de sensibilisation que nous proposons comme celui-ci permet aux professionnelles de la petite enfance de se perfectionner. Ces rencontres sont particulièrement importantes en cette période qui accentue l'isolement, d'autant qu'en plus d’être mères pour la plupart d'entre elles, les assistantes maternelles accueillent les enfants à domicile et sont un relai d’information précieux auprès des parents".



POLLUTION INTERIEURE

Cet atelier, limité à six personnes en raison des contraintes sanitaires, a été animé par la responsable Prévention santé 2A de la Mutualité Française de Corse. Il s’est concentré sur l’analyse de l’environnement des des jeunes enfants et sur l’étude des produits d’entretien tels que des articles de puériculture, des jouets, des cosmétiques, du mobilier, des produits de décoration... pouvant contenir des polluants domestiques insoupçonnables : parabènes, bisphénols, acétones, éthanol ou encore les COV désignant des composés organiques volatils qui constituent une des causes de "pollution intérieure". Au cours de ces deux heures d'échanges et d'exercices ludiques, l’objectif a consisté à trouver des alternatives plus saines et simples à mettre en œuvre au quotidien afin de limiter l’exposition des enfants à ces substances chimiques. Une initiative que le RAM entend renouveler régulièrement et ouvrir aux parents bénéficiaires du réseau.



*WECF France est l'antenne française de Women engage for a common future, réseau international d'organisations féminines et environnementales, créé en 1994. Quelles sont les principales sources domestiques de pollution ? Où les trouve-t-on ? Quels en sont les impacts sur la santé et celle des enfants ? Comment s'en préserver et quels produits, matériaux et labels privilégier ? Ces questions ont été abordées ce samedi 23 janvier durant l'atelier « Nesting », programmé par le RAM municipal à l'attention des assistantes maternelles. Ce dispositif national décliné sur les différents réseaux régionaux de la Mutualité Française est issu du programme « Nesting », un projet européen élaboré par l'association WECF*. La Ville d'Ajaccio, la Mutualité Française de Corse et l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse se sont associées pour proposer cet ateliers de sensibilisation.

Le Relais Assistantes Maternelles « Un service pour la qualité de l’accueil à domicile » A l’initiative de la ville d’Ajaccio et de la CAF de la corse du sud Avenue Maréchal Moncey -Rue Laurent Cardinali 20090 Ajaccio Tel : 04 95 23 55 06

ram@ville-ajaccio.fr

