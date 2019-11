Les animations



La patinoire et son chemin de glace

Le plaisir de la glisse en plein hiver et en coeur de ville. Plus grande, plus confortable pour les plus petits qui pourront profiter d’un espace réservé, la patinoire et son sentier de glace arboré jouent les prolongations jusqu’au 5 janvier.



Tarif : 4 €

Abonnement pour 7 séances : 20 €

Un ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de patins ou pour un tour au parcours accrobranche correspondant à l’âge de l’enfant.



Consignes de sécurité : Port de gants et casque conseillé. L'usager doit avoir une assurance à responsabilité civile en cas d'accident avec un tiers. Interdiction de pénétrer sur la patinoire en dehors des horaires d'ouverture.

Encadrement assuré par le service festivités de la Ville d'Ajaccio

Espace petite enfance spécialement aménagé.



Les parcours accrobranche

Agilité, concentration, tonicité… les parcours accrobranche s’adresse aux petits comme aux plus grands.

Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour les 6/15 ans.

Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 20h00

Les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00

Tarif : 5 €



Vacances scolaires :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h00 à 20h00

Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00

Les samedi 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00

Fermeture les dimanches 25 décembre et 1erjanvier.



Piscine à boules

Les petits adorent et se laissent aller à de drôle de piscine. Une attraction phare pour nos tout petits.



Trampoline

Sachez qu’en plus de procurer des sensations

fortes, sauter sur un trampoline appaise.

De 3 à 12 ans (selon la morphologie de l’enfant).

Tarif : 5€



Karts électriques

Les petits pilotes automobiles s’en donnent à

coeur joie sur le circuit de la place du Diamant.

Dès 5 ans et même pour adultes.

Tarif : 5€ le tour



Balançoire pousse-pousse

Les enfants adorent et en redemandent.

De 3 à 12 ans

Tarifs :2€le tour / 5€les 4 tours / 10€ les 12 tours

La place Miot & sa fête foraine Du 6 décembre au 5 janvier

Manèges pour tous les âges : Karting, grandes autos, cascades, toboggan, hop la, zig zag,petites autos, boite à rire, tir, pêche aux canards, tir ficelle, grue, paintball.



Animations tir : samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h00 à 16h30 (encadrés par des moniteurs fédéraux) en présence de champions olympiques. A partir de 8 ans.



Horaires

Tous les jours de la semaine de 14h00 à 20h00

Les vendredis et samedis de 14h00 à 22h00

Les Dimanches de 11h00 à 20h00



Fermeture

Le 24 décembre à partir de 18h00 // Fermée le 25 décembre

Le 31 décembre à 20h00 // Fermée le 1er janvier

