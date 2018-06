Les "Week-end aventures Ados 2018" suite ! Canyoning et accrobranche ... et orages au programme



Ce week-end du 23 et 24 juin, malgré des conditions météorologiques compliquées, 23 jeunes gens issus des quartiers de la ville ont pu participer au 3ème "Week-end Aventures Ados" de l'année organisé par le Service Animation de la Direction des Sports de la Ville.



Vizzavona et Bocognano avaient été choisis pour être les sites d'initiation à l'accrobranche et au canyoning.









Film du 23 juin... Départ à 8 heures 30, pour les 23 adolescents accompagnés des 6 animateurs de la Ville.

Un premier arrêt effectué à Bocognano, zone de départ de l’activité canyoning, un groupe de 16 adolescents et 2 animateurs était attendus par les moniteurs de la société Corsica Natura pour les conduire au canyon d’A Prunniccia pour une marche d’approche d’environ 1 heure 20.

Le groupe, malgré quelques orages, a pris part à 3 heures 30 de descente de rivière, à la fois sportive et sauvage, sous l'oeil expert et avisé de leurs moniteurs.



Le deuxième groupe, de son côté, composé de 7 ados, participait à l’activité accrobranche, toujours encadré par les moniteurs de la société Corsica Natura sur le site du col de Vizzavona.

Après quelques conseils techniques et de sécurité, les jeunes partaient pour environ 3 heures d'activités puis regagnaient leur hébergement en empruntant une « petite » partie du sentier du GR20.



La fin de journée, marquée par de violents orages, contraignait le groupe à rester à l’abri sur le site d'A Casa di a Natura autour d'activités ludiques (babyfoot, jeux de cartes…), mais toutefois gratifiée d'un goûter spécialement préparé par le personnel su site.





Film du 24 juin La journée commençait à 8 heures pour les 2 groupes, l'un ayant participé la veille au canyoning se dirigeant vers l'accrobranche et vice et versa pour l'autre groupe.

Seul changement, après consultation obligatoire de la météo, le canyon de la Richiusa, toutefois plus ludique, était préféré pour plus de sécurité.

Après un retour des 2 groupes au col de Vizzavona à 14 heures sous un orage de grêle, tout ce petit monde regagnait le car pour vite récupérer ses baluchons et redescendre sur la cité impériale.





Bilan du week-end Un bilan du week-end très positif malgré les aléas de la météo, beaucoup d'échanges, de la mixité filles/garçons allant vers la parité et surtout de la bonne humeur et de l'enthousiasme de la part de tous les jeunes, en omettant pas de souligner le professionnalisme et la bienveillance du personnel d'A Casa di a Natura, mais aussi l'exemplarité de la totalité du groupe d'ados avec les éducateurs, l’environnement et le personnel encadrant.



Des évolutions significatives qui présagent une très belle continuité aux "Week-end Aventures Ados" de plus en plus attractifs, au regard du nombre croissant de demandes d'inscriptions.



Un grand bravo à l'équipe du Service Animation de la Direction des Sports, Jean-Toussaint, Jean-Marc, Martine, Aimeryc, Jean-Pascal et Jean-Michel toujours à l'écoute de la jeunesse ajaccienne.

