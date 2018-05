Les "Week-end aventures Ados 2018" suite ! VTT et équitation au programme



Le deuxième week-end aventure ados s'est déroulé les 12 et 13 mai dans la région de Sagone.

Lors de ce séjour, deux activités en lien avec le sport nature ont été proposées aux adolescents: VTT et équitation.



Au travers ces activités et le fonctionnement mis en place par l’équipe pédagogique, les ados ont pu découvrir des activités mêlant sport, éducation et environnement.



Pour rappel, les objectifs de ces séjours sont multiples :



- Découvrir, s’initier ou se perfectionner à différents types d’Activités Physiques de Plein Nature (équitation, VTT, ski, randonnée pédestres et raquettes, canyoning, rafting, voile, etc...)



- Maîtriser la sécurité dans la pratique



- Travailler et développer l’équilibre et la motricité



- Respecter l’environnement, le milieu naturel support de l’activité



Mais aussi:



- Se familiariser et/ou se perfectionner avec la langue Corse grâce à l’intervention des animateurs du Service Langue et Culture Corse.

- Découvrir ou redécouvrir une région de l’ile différente à chaque séjour.













L’équipe pédagogique, dynamique, diplômée et expérimentée est composée de 5 éducateurs du Service Animation de la Direction des Sports de la Ville.

L’approche est ludique, attractive et adaptée à l’âge, au niveau et au sexe de chacun.

Pour les activités spécifiques, des professionnels de la discipline intègrent l’équipe d’encadrement.

Les 22 participants ont séjourné au camping "Le Sagone" et ont pu profité de l'expertise de la société "Corsica Outdoor" pour les activités VTT et de la ferme équestre "Le Ranch".



De la vitesse et des sensations fortes en VTT et beaucoup d'émotion avec les chevaux et l'équipe du Ranch qui a accueilli les jeunes ajacciens avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance.



Un grand bravo aux animateurs sportifs de la Ville qui tout au long de l'année inculquent les valeurs fondamentales à ces jeunes aventuriers en herbe.



A très bientôt pour le troisième "Week-end aventure ados" 2018 !

