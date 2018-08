"Les Vespérales" au domaine des Milelli vendredi 10 août 18h30 L'association de protection de la nature et éducation populaire CPIE ancré dans un jardin historique, vous convie à partager son projet de développement durable au cours d’une une soirée conviviale. Visite commentée du jardin potager,… apéritif dinatoire confectionné avec les produits du jardin puis conférence/projection sur les enjeux du développement durable et la connaissance de la biodiversité de Corse.

Visite du jardin potager BIO.



Conférence par Jean François MATA Animateur Patrimoine bâti au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et Environnement de Corse du Sud : « Urbanisme et architecture à Ajaccio au XIXème et XXème siècle »



"En seulement un peu plus d'un siècle, la ville d'Ajaccio est passée du stade de cité médiévale entourée de remparts à celui d'une ville possédant tous les attributs d'une capitale régionale. Partant de ce constat, nous tenterons d'apporter des éléments de réponses aux deux questions suivantes : Quels sont les facteurs qui ont engendré ces changements ? Quelles sont les traces de ces évolutions dans l'architecture et l'urbanisme de la ville ?"



Les Jardins des Milelli

D61 - Direction Lot. les Baraques 20090 Ajaccio Domaine des Milelli

Tarif : 13 € - sur réservation

