Les Rendez-vous de la M3E en Juin Dans le cadre de ses missions d’animations et d’échanges, la Maison de l’Entrepreneur, de l’Entreprise et de l’Emploi (M3E) propose chaque mois des rendez-vous à destination des porteurs de projets.



La M3E s’adresse aux entrepreneurs ou créateurs d’entreprise, qu’ils soient détenteurs d’idées ou véritables porteurs de projets.

Elle les accompagne et leur « offre un espace dédié qui propose un panel de services et de produits complémentaires ».

Elle assure deux grandes missions au service de ses publics cibles : elle s’érige comme pilier immobilier de l’entreprise (pépinières d’entreprises, hôtel entreprise et centre d’affaires) et comme une plateforme d’animations et d’échanges (permanences, réunions d’informations ("infos coll"), action Cité Lab pour encourager la création d’entreprise dans les quartiers).



Dans le cadre de sa mission d’animations et d’échanges, elle déploie tout un panel d’offres : rencontres, ateliers à thème, événements thématiques : la création d’entreprise, l’hébergement, le financement, la gestion, les ressources humaines, la formation …

Les Rendez-vous de la M3E pour juin 2019 Les permanences :

Mardi 11 juin Avril 10h30-12h

AMF : Information juridique du droit du travail



Mardi 18 juin 09h-12h

Mission Locale : Aide et dispositif pour le recrutement des moins de 25 ans



Mardi 18 juin 13h30-16h

Uniformation : Comment financer une formation ?



Mardi 27 juin 10h-12h

URSSAF : Des interlocuteurs à votre écoute



Tous les mercredi 9h-12h

Accompagnement à la création d'entreprise ADIE : Financer sa création d'entreprise



Tous les jeudi 9h-12h

CAPI : Plan de financement et montage financier



Les ateliers d’information :



Jeudi 6 juin 13h30

Etablir un plan de mobilité et offrir des solutions de transport aux futurs salariés



Jeudi 13 Avril 13h30

La santé du chef d'entreprise comme levier de performance



Mardi 18 juin 09h00

Les contrats d'alternance



Mardi 25 juin 08h30

Sécurité informatique les règles de base pour les TPE/PME



Jeudi 27 juin 09h00

Quelles cotisations sociales en fonction de votre statut



