Les Rendez-vous aux jardins - 1,2 et 3 juin 2018 Com'è tutti l'anni a Cità d'Aiacciu pruponi una scuparta di u patrimoniu botanicu di a cità. Cust'annu si farà trà u prima è u 3 di ghjugnu

Comme chaque année, la Ville d'Ajaccio participe à la célébration nationale des Rendez-vous aux jardins afin d'offrir, tant aux citoyens qu'aux visiteurs de passage, de multiples possibilités de découverte du patrimoine botanique de la commune.



Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé par les Européens. Depuis la Renaissance , les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres et les gravures circulent en Europe. Au XVIII e , les créateurs de jardins et les jardiniers voyageaient d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Turquie, en passant par la France , la Belgique , les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie pour visiter les jardins des grandes demeures et échanger savoirs et savoir-faire. Les botanistes conduisent également des missions dans le monde entier et échangent leur matériel végétal et leurs observations. Le XIXe est considéré comme l’âge d’or de l’horticulture en Europe et de nombreux établissements horticoles fleurissent. Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins hispano-mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble du continent européen.



Vendredi 1er juin Visite botanique du Chemin des Crêtes



Rendez-vous : Parking du Bois des Anglais, avenue Nicolas Pietri

Départ de la visite : 09h15 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)

Tarif : gratuit



Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront les plantes aromatiques du Chemin des Crêtes, dont le ciste, la carotte sauvage et l’immortelle, ainsi que leur utilisation à travers les âges, au cours d’une randonnée olfactive sur les hauteurs du golfe d’Ajaccio.



Visite botanique du Chemin des douaniers, de la Parata à Capo di Feno



Rendez-vous : Table d’orientation, au dessus du parking du Grand site de la Parata

Départ de la visite : 17h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)

Tarif : gratuit



Les représentations des jardins dans les collections du Palais Fesch-musée des Beaux-arts



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Départ de la visite : À partir de 09h15 jusqu’à 18h00

Durée de la visite : environ 1 heure (la visite est libre et s’adresse à un public familial)

Tarif : 8€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit), la visite est libre



Descriptif : Les visiteurs, munis de leur livret-jeu et d’un plan du Palais Fesch seront invités à se promener et suivre une histoire : Tous les pays représentés veulent y participer. Chaque personnage présente alors aux enfants l’emblème floral de son pays : lady Macbeth a son chardon pour l’Ecosse, le roi de Rome la fleur de lys pour la France, Orphée le laurier grec, la reine d’Espagne son œillet, la reine de Hongrie la tulipe, Jérôme Bonaparte le bleuet allemand et Pétrarque la pâquerette d’Italie. Les enfants devront ensuite retrouver toutes ces fleurs, cachées dans les natures mortes du Palais Fesch.



Les Milelli, le jardin des Bonaparte



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 18h00 (rendez-vous 30 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir des chaussures de marche)

Tarif : gratuit



Descriptif : Les Jésuites ont pris possession du domaine des Milelli durant le XVIIe siècle pour y exploiter la terre. Devenu un bien des Bonaparte en 1785, la propriété est toujours exploitée pour la richesse de son verger et de son oliveraie. Trois siècles plus tard, outre leur charge historique liée, entre autre au retour d’Egypte de Napoléon, les Milelli offrent toujours aux visiteurs un magnifique jardin pourvu d’un rôle social, biologique et sociologique fondamental. Deux heures durant, les participants seront guidés par Thomas Boutry, jardinier du CPIE d’Ajaccio, et Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio.





Samedi 2 juin Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles d’histoire naturelle



Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 10h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de marche)

Tarif : gratuit

Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi qu’une multitude d’espèces naturelles (faune et flore) disséminées dans toute la propriété ainsi que dans l’arboretum. Cette visite permettra également aux participants d’être initiés à l’aromathérapie.



Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Départ de la visite : À partir de 09h15 jusqu'à 18h00

Durée de la visite : environ 1 heure (la visite est libre et s'adresse à un public familial)

Tarif : 8€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit), la visite est libre



Contact :





Philippe Perfettini





Animateur du Patrimoine de la Ville d’Ajaccio





Palais Fesch-musée des Beaux-arts





50 rue du cardinal Fesch





20 000 Ajaccio





Tél : 04.95.26.26.29





E.mail : phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr



