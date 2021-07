Les Nuits du Piano 2021

Pà i so 10 anni, u Festivali di u Pianu 2021 ghjunghji in Aiacciu à u Casoni

Afin de célébrer dignement les 10 ans du Festival, et souhaitant aller à la rencontre d'un public encore plus large, le Festival Nuits du Piano 2021 a le plaisir de vous accueilir à partir de cette année dans trois des lieux les plus emblématiques de la Corse, le Palais des Gouverneurs de Bastia, le Théâtre de Verdure d'Erbalunga, et le Casone de la place d'Austerlitz d'Ajaccio.