Les Nocturnes de la Halle Gourmande

Pà u mesi d'aostu, u marcatu d'Aiacciu apri a sera trà 6 roi è 9 ori, i ghjovi, vennari è sabbatu

Le Marcatu d'Aiacciu propose désormais une ouverture en soirée de 18h à 21h les jeudis, vendredis et samedis du mois d’août. L’occasion pour les commerçants de bénéficier d'une visibilité améliorée et prolongée en cette période contrainte, et de mettre en avant leurs produits et leurs savoir faire. Il s’agit d’une première phase de test, vouée à se pérenniser si le succès est au rendez-vous. Les conditions d’accès au Marché restent les mêmes qu’en journée : le port du masque est obligatoire, le sens de circulation doit être respecté ainsi que les distanciations physiques. Ces impératifs seront rigoureusement contrôlés par les placiers.



Alors rendez-vous dès ce soir dans votre Halle gourmande, place Campinchi !