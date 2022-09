"Les Néolympiades " samedi 17 septembre 2022 Place Miot L'associu Chalcophore urganizeghja una manifestazioni u sabbatu u 17 di sittembri annant'à a piazza Miot da prisintà u giru di Corsica ch'elli farani uin u 2023

L’association Chalcophore organise une manifestation le samedi 17 septembre 2022, Place Miot, à Ajaccio, pour présenter le Tour de Corse en pirogue qui se déroulera en 2023. L’association proposera lors de cette première manifestation une programmation qui associera des associations culturelles, sportives et environnementales dans une ambiance festive.



Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Comité d’organisation des Jeux souhaite faire de la culture une composante majeure de l’olympiade. Depuis sa création en 2010, l’association Chalcophore créée par Vincent Lascour (archéologue) développe en Corse et au niveau national des projets visant à promouvoir l’archéologie et la Préhistoire. Le projet « Les Néolympiades » poursuit cette démarche puisqu’il a pour vocation d’organiser un tour de Corse en pirogue à la manière des navigateurs corses durant l’ère du Néolithique et du Mésolithique. Le projet « Néolympiades » s’inscrit parfaitement dans le dispositif « Olympiade Culturelle ». Le projet aura pour but d’opérer des connexions entre sport et culture par le biais d’un tour de Corse sur pirogues préhistoriques reconstituées selon des critères scientifiques.



Les objectifs visés par cette action sont multiples : opérer un lien entre culture et sport, artistes et athlètes mais également ; valoriser auprès du grand public le patrimoine culturel territorial dans le cadre d’une performance physique. Ce projet est écoresponsable puisqu’il promeut un tour de l’île en 64 jours pratiquement neutre en empreinte carbone.



Au programme de cette première édition, les principaux acteurs du projet, les Chalcophore, seront au coeur de la manifestation avec une traversée du Golfe d’Ajaccio depuis le centre nautique de Porticcio.

A Ajaccio, l’association sera entourée par le nouveau dispositif Micro-Folie avec sa collection régionale corse, l’entreprise Acqua Vanua Pirogue, la Société Nautique d’Ajaccio, l’association Mare Vivu et l’association Grande Zot.



Un projet en deux phases :

Samedi 17 septembre 2022

- Présentation du projet au grand public

15 juin – 16 septembre 2023

- Réalisation du tour de Corse en pirogues néolithiques dont 10 festives dans les principaux ports de l’île

Programme de la journée

10 H - Ouverture au public du village , Place Miot à Ajaccio



10H - Ouverture au public à Porticcio (devant le centre nautique sur la plage)

Présentation du projet (Chalcophore)



15H - Départ de la pirogue depuis le centre nautique de Porticcio

Fin de la présentation réalisée par l'association Chalcophore



16H - Concert de Jazz (Reddiamond) Place Miot



17h00 - Arrivée de la pirogue Place Miot, à Ajaccio



17H30 - Prises de parole des personnalités (sport, culture et élus)



18H-Verre de la fraternité et de l'amitié (partenaires & institutionnels)



18H - Fin des animations et des expositions

Concert de Jazz (Reddiamond)

A propos de l’association Chalcophore Depuis sa création en 2010 par Vincent Lascour (archéologue), l’association développe en Corse et au niveau national des projets visant à promouvoir l’archéologie et la Préhistoire. Créée afin de mettre en commun les savoir-faire de plusieurs artisans, elle a pour but de sensibiliser le public à cette période charnière qu’est le Chalcolithique, à travers différents types d’intervention.

