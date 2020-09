Les Journées du Patrimoine, tout un programme ! I 19 è 20 di sittembri sarani i ghjurnati aurupeani di u patrimoniu

Les 19 et 20 septembre, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation dans le patrimoine et le rôle du patrimoine dans l’éducation. Ce patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir vous invite à le découvrir au fil d'une programmation riche et variée







Idées nouvelles

Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine éducatif est aussi une porte vers le patrimoine commun de l’Europe et un héritage qui s’offre à nous aujourd’hui. À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation majeure, nous pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant à nos besoins actuels. Le patrimoine a le potentiel d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour construire un autre demain.



Rôle des Bonaparte

La Ville d’Ajaccio propose différents événements s’articulés autour du rôle que les Bonaparte ont joué pour le développement de l’éducation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine au niveau européen mais également autour du rôle fondamental de leur éducation dans leur réussite. D’autres manifestations seront relatives à l’histoire de l’éducation à Ajaccio à travers quelques-uns de ses éléments patrimoniaux fondamentaux : citadelle, groupe épiscopal de Saint-Jean, rue des écoles, les Milelli...



Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos ainsi que le respect des gestes barrière. La programmation des Journées du Patrimoine est susceptible d’être modifiée selon l'évolution du contexte.

Vendredi 18 septembre Ajaccio en détails

Rendez-vous : Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.77

Début de la conférence : 15h00

Nombre limité de places : Contacter Canopé au 04.95.50.90.00 ou 08 – 06.98.80.29.77



Le CAUE de Corse propose de présenter l’histoire d’Ajaccio à travers quelques détails du patrimoine bâti qui ne sont pas, ou peu, visibles pour un œil non averti. Une exposition sur ce thème est également réalisée en partenariat entre le CAUE et le Lycée professionnel Jules Antonini par les élèves de la section Assistants Architectes.



Patrimoine et éducation à Ajaccio : Un couple millénaire gardien de l'identité et de l'histoire d'Ajaccio

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Début de la conférence : 18h30 par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio

Durée de la conférence : 1h30

Nombre limité à 30 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Il n’y a pas d’éducation sans patrimoine, il n’y a pas de patrimoine sans éducation. Véritable flambeau de l’histoire ajaccienne, éducation et patrimoine forme un couple millénaire qui a su imprimer sa marque dans toutes les époques et dans tous les contextes. De l’Antiquité à nos jours, il a donné à cette ville une dynamique et un charme qui se révèle dans ses édifices et dans ses traditions les plus célèbres. L’équipe du musée Fesch vous invite donc à découvrir cette relation singulière qu’entretiennent ces deux concepts, véritables gardiens de l’identité de la Cité Impériale. La conférence est assurée par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio.

Le port du masque est obligatoire, la distanciation sociale de rigueur . Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil du musée.

​Samedi 19 septembre Le Palais Fesch et la Chapelle impériale

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid 19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter de présentation de l’exposition temporaire 2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions.



2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de Covid-19 (masque obligatoire, distanciation physique, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



À l’occasion de la restauration de quatorze tableaux de ses collections, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts a souhaité revenir sur le travail effectué dans ce domaine depuis dix ans, ainsi que sur l’incroyable enrichissement des ses collections durant ces années, grâce à de généreux donateurs et aux achats de la Ville d’Ajaccio.



Napoléon, le patrimoine et l'éducation Rendez-vous : Place d’Austerlitz, au pied de la statue de Napoléon Ier

Départ de la visite : 09h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure

Nombre limité à 20 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Descriptif : En suivant les pas de Napoléon et accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront le site emblématique de la place d’Austerlitz, communément appelée Casone par les Ajacciens. Ce lieu est entré dans l’histoire en tant que refuge du petit Napoléon qui y serait venu enfant pour étudier. L’endroit est donc particulièrement désigner pour parler des rapports étroits entre l’éducation reçue par les Bonaparte et leur réussite, de leur rôle dans le développement de l’éducation dans l’Empire et les royaumes dont ils ont eu la charge, ainsi que leur implication dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

La visite de la citadelle Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 09h30 et 15h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures

Nombre limité entre 30 et 35 places : Réservations obligatoires à l’adresse



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.





Les récits de voyage : fabriquer son propre livre à travers les récits d’écrivains Rendez-vous : cour du Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Début de l’atelier : 10h00

Nombre limité à 8 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.15 /



Descriptif : Les histoires existent depuis la nuit des temps. On ne se lasse pas d’en écrire, d’en écouter et d’en raconter. A travers les récits d’écrivains ayant séjournés en Corse et plus particulièrement à Ajaccio, les enfants seront amenés à créer un livre selon leur propre perception de ces récits.





Ajaccio, visite de la vieille ville

Rendez-vous : Office Intercommunal de Tourisme, boulevard du Roi Jérôme

Départ de la visite : 10h00 et 14h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures

Nombre limité à 15 places : Réservations obligatoires à l’Office de tourisme ou au 04.95.51.53.03.



Descriptif : Une balade dans la vieille ville pour retourner aux origines de la création d’Ajaccio en par les ruelles colorées et devant des monuments à l’histoire riche et aux anecdotes parfois méconnues est assurée par Pierre-André Nicolaï, guide-conférencier de l’Office de Tourisme. Départ de l’Office de tourisme, 3 boulevard du Roi Jérôme.





C’est quoi une maison patricienne ? Atelier d’initiation à l’architecture

Rendez-vous : CAUE ,18-20 cours Grandval – 20 000 Ajaccio (en face du Lycée Fesch)

Horaire : De 10h à 18h

Nombre limité à 5 places par atelier : Réservation obligatoire au 04 95 21 43 43 pour des

enfants de 8 à 12 ans.

Durée de l’atelier : 1h30



Descriptif : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée national de la maison Bonaparte, en partenariat avec le Laboratoire régional d’archéologie (LRA) et le CAUE2A, propose des ateliers d’initiation à l’architecture à destination du jeune public : C’est quoi une maison patricienne ? Ces animations, en relation avec l’exposition présentée à partir du 10 octobre à la Maison Bonaparte et le catalogue Grandes demeures de Corse (éditions Albiana), seront accompagnées d’un livret pédagogique. Elles ont pour but de sensibiliser les jeunes à l’architecture et à son vocabulaire. Ainsi, les différents éléments architecturaux, les façades, les fenêtres, les frontons et autres n’auront plus de secret pour eux.

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, ces ateliers, d’une durée d’une heure trente environ, sont limités à 5 participants. Ils débuteront toutes les demi-heures à partir de 10h00 en continu jusqu’à 18h00 (dernière entrée à 16h30). Le masque est obligatoire et le gel hydroalcoolique sera mis à disposition.





« Mâ », exposition Land - art de l'artiste plasticien Orso

Rendez-vous : Citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Durée de la visite : 1 heure

Nombre limité à 5 places par visite : Réservations obligatoires à l’adresse



Descriptif : Dans l'enceinte de la citadelle, présentation et visites guidées de l'installation Land-Art de l’artiste Orso, construite entièrement en matériaux naturels et utilisant des techniques anciennes de vannerie symbolisant la force de la nature intitulée « Mâ » articulé autour de la notion de « matrimoine ». Deux installations vidéo : art-immersif intitulées « Green Moutain » et « Particules» seront également proposées.





Les Milelli et la jeunesse de Napoléon

Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des Milelli

Départ de la visite : 16h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure (prévoir des chaussures de marche)

Nombre limité à 20 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.15 /



Descriptif : Accompagnés de Julie Baltzer, médiatrice au Palais Fesch, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte, depuis le néolithique jusqu’au XXe siècle, mais également le rôle fondamental de ce haut lieu du patrimoine ajaccien dans l’éducation et la formation intellectuelle de Napoléon.



Récital de chant Lyrique Rendez-vous : Citadelle, boulevard Danièle Casanova

Début du récital : 19h00

Durée du récital : 1h30

Nombre limité de places : Accès gratuit et réservations obligatoires à l’adresse m.deperetti@ville-ajaccio.fr



Descriptif : La ville d'Ajaccio et le centre d'art polyphonique de Sartène organisent un récital de chant lyrique. Le travail issu de la résidence de création qui regroupe 10 artistes lyriques préprofessionnels et professionnels sera présenté. Cette résidence a été encadrée par nos artistes invités, Mr Ludovic TEZIER et Mme Cassandre BERTHON. Port du masque obligatoire et distanciation sociale à respecter. Ce concert s’inscrit dans le cadre de la thématique des journées du patrimoine au travers de la transmission des savoirs.



​Dimanche 20 septembre Le Palais Fesch et la Chapelle impériale

Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de COVID 19 (masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



Descriptif : Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans oublier les collections de peinture corse. Ce sera également l’occasion de profiter de présentation de l’exposition temporaire 2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions.





2010-2020, Dix ans de restaurations et d’acquisitions Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Horaire de visite : De 09h15 à 18h00

Durée de la visite : Visite libre dans le respect des contraintes d’accès liées à l’épidémie de COVID 19 (masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalcoolique disponible à l’accueil du musée).



Descriptif : À l’occasion de la restauration de quatorze tableaux de ses collections, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts a souhaité revenir sur le travail effectué dans ce domaine depuis dix ans, ainsi que sur l’incroyable enrichissement des ses collections durant ces années, grâce à de généreux donateurs et aux achats de la Ville d’Ajaccio.



Le cardinal Fesch, grand bienfaiteur du patrimoine et de l'éducation

Rendez-vous : Cour du Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch

Départ de la visite : 09h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure

Nombre limité à 20 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Descriptif : Le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, est considéré comme le plus grand collectionneur d’œuvres d’art de l’Histoire. Cet amoureux du patrimoine est également très impliqué dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement chez les jeunes Corses comme en témoigne le palais qui porte son nom. Les participants découvriront, en compagnie de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, la merveilleuse histoire de ce bâtiment et de son créateur.

C’est quoi une maison patricienne ? Atelier d’initiation à l’architecture

Rendez-vous : CAUE ,18-20 cours Grandval – 20 000 Ajaccio (en face du Lycée Fesch)

Horaire : De 10h à 18h

Nombre limité à 5 places par atelier : Réservation obligatoire au 04 95 21 43 43 pour des

enfants de 8 à 12 ans.

Durée de l’atelier : 1h30



Descriptif : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée national de la maison Bonaparte, en partenariat avec le Laboratoire régional d’archéologie (LRA) et le CAUE2A, propose des ateliers d’initiation à l’architecture à destination du jeune public : C’est quoi une maison patricienne ? Ces animations, en relation avec l’exposition présentée à partir du 10 octobre à la Maison Bonaparte et le catalogue Grandes demeures de Corse (éditions Albiana), seront accompagnées d’un livret pédagogique. Elles ont pour but de sensibiliser les jeunes à l’architecture et à son vocabulaire. Ainsi, les différents éléments architecturaux, les façades, les fenêtres, les frontons et autres n’auront plus de secret pour eux.

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, ces ateliers, d’une durée d’une heure trente environ, sont limités à 5 participants. Ils débuteront toutes les demi-heures à partir de 10h00 en continu jusqu’à 18h00 (dernière entrée à 16h30). Le masque est obligatoire et le gel hydroalcoolique sera mis à disposition.





« Mâ », exposition Land - art de l'artiste plasticien Orso

Rendez-vous : Citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Durée de la visite : 1 heure

Nombre limité à 5 places par visite : Réservations obligatoires à l’adresse



Descriptif : Dans l'enceinte de la citadelle, présentation et visites guidées de l' installation Land-Art de l’artiste Orso, construite entièrement en matériaux naturels symbolisant la force de la nature intitulée « Mâ », ainsi que deux installations vidéo : art-immersif intitulées « Green Moutain » et « Particules».



La visite de la citadelle Rendez-vous : Entrée de la citadelle, boulevard Danièle Casanova

Départ de la visite : 11h30 et 15h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 2 heures

Nombre limité entre 30 et 35 places : Réservations obligatoires à l’adresse



Descriptif : La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain.



La rue des écoles, entre patrimoine et éducation Rendez-vous : Parvis de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption

Départ de la visite : 17h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite)

Durée de la visite : environ 1 heure

Nombre limité à 20 places : Réservations obligatoires au 04.95.26.26.29 /



Descriptif : Avant de porter le nom de Forcioli Conti, la rue qui relie la cathédrale à la citadelle était désignée comme étant la rue des écoles car elle rassemblait l’essentiel des établissements scolaires de la ville. Au-delà de cette vocation scolaire, la rue est riche d’un patrimoine religieux important puisqu’elle est le berceau du vœu fait à Notre-Dame de la Miséricorde, plus connue à Ajaccio comme la Madunuccia. La visite est assurée par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la ville d’Ajaccio et Philippe Perfettini, Animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio.







