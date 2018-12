Les Ateliers de la cuisine Municipale l'Ingurdelli I zitelli CP bislingui di a scola Charles Bonafedi è a so maestraSonia Foti, sò stati accolti in a cucina municipale "l'ingurdelli".

Les élèves de la classe de CP bilingue de l'école Charles Bonafedi et leur professeur Sonia Foti ont été une nouvelle fois accueillis par notre chef cuisinier et son équipe pour participer à un atelier pâtisserie à la Cuisine l’Ingurdelli.





Sempre ingiru à i tema « a cucina à u tempu di a preistoria » è di « a cucina à a nostra epica», Toussaint è a so squatra Marie-Christine, Laura è Grégory anu iniziatu i zitelli, in un attellu di pastizzeria, à l'arte di fà u biscottu à e spezie è i biscuttini di Natale !



U capicucina Toussaint hà prisentatu e spezie è tutti l'ingredienti, sempre in lingua corsa !

I sculari anu annasatu, toccu è tastatu e spezie, u mele... eppo, anu impastatu per u so più grande piacè ! Dopu ogni sculare hà sceltu a so forma : campana, stella, ghjallicu, cavallucciu, barone, funzu, core, babbu Natale, ...

Torna una bella stonda di spartera chì hà ralegratu chjuchi è maiò !



L'attellu s'hè compiu tastendu i biscuttini cù un prufume di mele è di spezie... cantendu a magnifica canzona di Paul Vincent Muchielli :



« Chjoccu chjoccu, chjoccu chjoccu, chjucate campane, annunziate à lu circondu sta festa in lu mondu !! »





U capicucina Toussaint è a so squatra aspettanu i sculari per u prussimu attellu... Forse per sparte a panetta di l'Epifania ?



Toussaint, responsable de la cuisine, accompagné de Grégory, Marie Christine et Laura a proposé la préparation d’un goûter de Noël avec au menu, gâteau aux épices et petits sablés.

Première étape avant de commencer : revêtir le costume de cuisinier, chapeau et tablier.

Les enfants découvrent ensuite les épices et les ingrédients expliqués en langue corse et c’est parti !

On sent, on mélange, on goûte les ingrédients : miel, épices, farine…

Chacun choisit la forme de son gâteau, un cœur, une cloche, une étoile un sapin ou encore un père Noël… Merveilleux moment de partage et d’échange !



Autour du goûter aux saveurs de Noël, nous chantons en cœur la chanson de Paul Vincent Muchielli « Chjoccu Chjoccu Chjoccu chjoccu, chjuccate campane, annunziate à lu circondu sta festa in lu mondu" .



A très vite pour un prochain atelier autour de la galette des Rois.



In lu quatru di u prughjettu pedagogicu « Cumu piglià à contu soiu u tempu chì passa cù a scuperta di u nostru patrimoniu culturale », i sculari di a classa di CP Bislingua di a scola Carlu Bonafedi è a so maestra Madama Sonia Foti sò stati accolti pà a siconda volta da u capicina Toussaint Pasqualaggi à a cucina Centrale di e ciucciaghje Municipale, « l'Ingurdelli ».Sempre ingiru à i tema « a cucina à u tempu di a preistoria » è di « a cucina à a nostra epica», Toussaint è a so squatra Marie-Christine, Laura è Grégory anu iniziatu i zitelli, in un attellu di pastizzeria, à l'arte di fà u biscottu à e spezie è i biscuttini di Natale !U capicucina Toussaint hà prisentatu e spezie è tutti l'ingredienti, sempre in lingua corsa !I sculari anu annasatu, toccu è tastatu e spezie, u mele... eppo, anu impastatu per u so più grande piacè ! Dopu ogni sculare hà sceltu a so forma : campana, stella, ghjallicu, cavallucciu, barone, funzu, core, babbu Natale, ...Torna una bella stonda di spartera chì hà ralegratu chjuchi è maiò !L'attellu s'hè compiu tastendu i biscuttini cù un prufume di mele è di spezie... cantendu a magnifica canzona di Paul Vincent Muchielli :« Chjoccu chjoccu, chjoccu chjoccu, chjucate campane, annunziate à lu circondu sta festa in lu mondu !! »U capicucina Toussaint è a so squatra aspettanu i sculari per u prussimu attellu... Forse per sparte a panetta di l'Epifania ?Toussaint, responsable de la cuisine, accompagné de Grégory, Marie Christine et Laura a proposé la préparation d’un goûter de Noël avec au menu, gâteau aux épices et petits sablés.Première étape avant de commencer : revêtir le costume de cuisinier, chapeau et tablier.Les enfants découvrent ensuite les épices et les ingrédients expliqués en langue corse et c’est parti !On sent, on mélange, on goûte les ingrédients : miel, épices, farine…Chacun choisit la forme de son gâteau, un cœur, une cloche, une étoile un sapin ou encore un père Noël… Merveilleux moment de partage et d’échange !Autour du goûter aux saveurs de Noël, nous chantons en cœur la chanson de Paul Vincent Muchielli « Chjoccu Chjoccu Chjoccu chjoccu, chjuccate campane, annunziate à lu circondu sta festa in lu mondu" .A très vite pour un prochain atelier autour de la galette des Rois.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer