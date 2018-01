Lectures avec la Compagnie NéNéka Litturi incù NéNéka, ghjovi u prima di frivaghju è ghjovi u 31 di maghju à 7 ori di sera à a bibbiuteca municipali

Jeudi 1er février et jeudi 31 mai à 19h



Achetez vos places en ligne Achetez vos places en ligne Tarif unique 5 euros

La lecture publique fait maintenant partie de l’histoire de la compagnie, que ce soit avec "Les contes fantastiques"

de Maupassant, "Fusées" de Charles Baudelaire, "Le château des Carpates" de Jules Vernes, "Morphine" de Boulgakov, des nouvelles de Pirandello, "Murtoriu" de Marco Biancarelli, "Fin de mission" de Phil Klay ou plus récemment la Mort de Danton de Georg Büchner. Nous avons toujours voulu offrir des grands textes de la littérature, faire de la lecture un outil essentiel de la démocratisation culturelle. Notre patrimoine littéraire n est une richesse inépuisable et la lecture publique, dans un temps réduit, donne accès à ces grandes oeuvres.

Elle est susceptible de créer des envies de lectures, d’émouvoir par le verbe, par le propos, au delà de toute forme de représentation.

La bibliothèque d’Ajaccio est un lieu puissant, sans doute un des plus majestueux de notre ville. J’aime m’y arrêter et lire dans ce silence rassurant qui accompagne la fréquentation des livres. Cet héritage de l'empire es

un décor raffiné, un lieu hors du temps, une sorte 0'écrin d’intelligence et de savoir : un lieu qui en soit est déjà un spectacle. Nous lirons des histoires ou des textes b didactiques, des nouvelles ou des extraits de romans fleuves, des textes obscurs et d’autres dates, des textes qui parleront de la Corse, d’autres pas du tout.



