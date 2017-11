Lecture : For Ever (faut rêver) Ajaccio histoire(s) de la politique culturelle d’Ajaccio Da eri (1997) à oghje (2017) è dumane ? Vennari u 24 di nuvembre di u 2017 à 6 ore di sera : Da eri à oghje, è dumane...?

Le Vendredi 24 Novembre 2017 à 18h

La VILLE D’AJACCIO et le Théâtre du Commun / Noël CASALE

FOR EVER (Faut rêver) AJACCIO

HISTOIRE(S) DE LA POLITIQUE CULTURELLE D’AJACCIO

Da ERI (1997) à OGHJE (2017) è DUMANE ?



LECTURE et DÉBAT

Par un collectif de gens d’Ajaccio dirigé par Noël CASALE



Avec Dominique Appietto, Marie-Line Cau, Jeanne Cau, Joëlle Garcia, Sophie Kahn, Fadoua Maarifa, Elsa Renaut, Patricia Susini & Noël Casale.



Depuis vingt ans, la ville d'Ajaccio a soutenu une politique culturelle très ambitieuse ouverte à tous. Depuis avril dernier, nous cherchons à raconter et à questionner ce qui s’est passé avant, pendant et - ce qui pourrait s’inventer - après cette période.

Notre travail donnera lieu à la publication d’un livre d’Art et d’Histoire pour l’automne 2018. Nous vous invitons donc à découvrir ce travail en cours et à en discuter ensuite, amicalement. N.C.



Photo : Avec l’aimable autorisation de M. William Klein.



CENTRE SOCIAL U BORGU 23 rue Fesch

20000 Ajaccio

Tel : 04 95 50 40 80

Accueil Envoyer à un ami Imprimer