Le virus responsable de la Covid-19 circule très activement en Corse La situation sanitaire en Corse relative à l’épidémie de Covid-19 est plus que préoccupante. Nous pouvons tous agir.

Le respect des gestes barrières reste primordial et il nous appartient de relayer sans cesse les messages de prévention autour de nous.

Nous vous invitons à relayer le plus largement possible ce spot vidéo sur vos réseaux sociaux et autour de vous.



La situation est très préoccupante.

Selon l’institut Pasteur, près de 3 % des personnes positives à la Covid-19 ont un risque d’être hospitalisées. Parmi elles, 20% seraient admises en réanimation.

Donc, statistiquement, chaque semaine en Corse, sur 175 personnes positives à la Covid-19, une d’entre elles ira en réanimation ! Un patient en réanimation c’est en moyenne 3 semaines d’hospitalisation, quand l’issue n’est pas fatale.

Un grand-père ? Un parent ? Un ami ? Un frère ? Vous ? Les cartes sont entre vos mains ! Agissez !

Les gestes barrières doivent être appliqués scrupuleusement partout, tout le temps, en famille, entre amis, entre collègues. Même si c’est difficile, la distanciation physique et le port du masque doivent être respectés, surtout pour les personnes les plus âgées, et même au domicile.



