Le projet Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires (CIEVP) A Cità d'Aiacciu faci avanzà u prughjettu CIEVP

Le projet CIEVP dont la Ville d’Ajaccio est chef de file bat son plein sur la zone de coopération du Programme Italie-France Maritime



Ainsi, la Commune d’Alghero a organisé le 30 mai dernier - dans la salle Mosaïque du Musée archéologique - une rencontre avec les commerçants, les opérateurs du tourisme et les artisans de son territoire afin de présenter les activités qui seront développées sur le territoire communal, dans le cadre du projet CIEVP.

Cette réunion a été l’occasion pour les représentants de la Commune d’Alghero, de l'Université de Sassari DUMAS, du Parc Porto Conte et de la Fondation MÉTA, d’expliquer la stratégie des interventions qui seront menées dans le respect de l'objectif global du projet.



La collaboration initiée entre la Commune d'Alghero, l'Université de Sassari DUMAS, le Porto Conte et la Fondation MÉTA dans le cadre du projet, vise à renouveler et à adapter l'offre touristique et commerciale à la demande et mettre en œuvre les structures nécessaires pour relier les opérateurs et les voyageurs dans la ville portuaire d'Alghero, afin d'accroître la compétitivité et l'attractivité du secteur de l'industrie du tourisme, en particulier la plus innovante et durable et les industries connexes.

À partir de l'étude socio-économique qui sera prochainement mise en œuvre en cœur de ville, un plan d'action local sera défini. Il s’agit pour la Commune d’Alghero, d’une condition essentielle qui permettra d’assurer une gestion optimale en matière de gouvernance et de réfléchir en terme systémique.

Parallèlement et dès cet été - les actions pilotes seront développées.



Elles consisteront :

en la structuration d’itinéraires touristiques de promotion du territoire et de ses richesses naturelles, ainsi que de ses productions artisanales et culinaires d'excellence, grâce à leur mise en valeur à travers les marques de qualité du Parc de Porto Conte et « Collarium rubrum » (« précieux corail »); la mise en place et l'animation de points d’accueil touristiques positionnés sur le port tourisme d’Alghero; la réalisation d'un système d'information et de promotion innovant avec l'utilisation d'outils Hi-tech tels que mur de LED, balises et Hot Spot pour un accès WiFi gratuit afin d’aider à transmettre les informations touristiques auprès des utilisateurs potentiels, sans se limiter aux flux de passagers en provenance du port.



