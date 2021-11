Le programme d'animations des médiathèques Eccu u prugrama d'animazioni di a reta di i mediatechi di a Cità d'Aaicciu trà u 16 è u 20 di nuvembri

Le réseau de lecture publique vous propose encore un riche programme pour la période du 16 au 20 novembre, découvrez-le vite !



PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 16 AU 20 NOVEMBRE



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Dans le cadre de la Fête de la Science, une exposition permanente sur le abeilles vous est présentée durant tout le mois de novembre. Elle sera complétée par des tables thématiques Adulte et Jeunesse et des projections Adulte à la demande de DVD sur le thème des abeilles et des plantes médicinales.

- Mercredi 17 novembre à 10h : Ciné-Club Jeunesse

- Mercredi 17 novembre à 14h : atelier "La ruche aux jeux" ou comment connaître le secret des abeilles

- Jeudi 18 novembre à 15h : Mandala's Club - Adulte

- Samedi 20 novembre à 10h : conférence d'Angélique Quilichini sur les plantes endémiques de la Corse

- Samedi 20 novembre à 14h : rencontre avec Michel Piani, apiculteur



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail

Pass sanitaire obligatoire. Dans le respect des gestes barrières.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de novembre, "Lire un roman inspiré de faits réels"

- mercredi 17 novembre à 10h30 : Projection jeunesse autour de la vie merveilleuse des insectes - 3/6 ans

- mercredi 17 novembre à 14h : Quiz "Les huiles essentielles" - Adultes

- samedi 20 novembre à 10h : atelier créatif " Initiation au tricot" - Public adulte

- samedi 20 novembre de 14h : atelier "Secret des huiles essentielles corses" - Découverte et fabrication de produits à base d'huiles essentielles

- samedi 20 novembre à 16h : Club de lecture



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- mercredi 17 novembre à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "Visitez l'ISS et observez notre planète"

- jeudi 18 novembre à 13h30 - Atelier photo- montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"

- samedi 20 novembre à 10h30 - Atelier de réalité virtuelle, "Roller Coaster", faîtes la course contre vos amis.

Dans le respect des gestes barrières. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT-JEAN

- mercredi 17 novembre à 14h // Atelier "Jeux de cartes Pokémon", animé par l'association I Condottieri.

Dans le respect des gestes barrières. Pass sanitaire obligatoire.

