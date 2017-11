Le porte à porte s’installe de la Parata à Santa Lina en passant par le petit Capo A racolta porta porta si farà à partesi da u 10 di dicembre in e casa da Santa Lina sin'à a Parata è Capu di fenu (Sevani)

A partir du 10 décembre 2017, les modalités de collecte des déchets évoluent avec la mise en place de la collecte en porte à porte pour les emballages dans les résidences et les maisons individuelles de Santa Lina, à la Parata en passant par le petit Capo. Les agents de la CAPA, rencontrent actuellement les 1600 foyers et commerces de ce secteur afin de les sensibiliser aux nouvelles modalités. La collecte en porte à porte des emballages et des ordures ménagères démarrera le 10 décembre 2017.

Suivant le type d’habitation les modalités changent.











Pour les maisons individuelles et les résidences : la collecte des emballages se fera le lundi

la collecte des ordures ménagères se fera les mardis et samedis.





Pour les habitations qui ne sont pas accessibles aux camions, la CAPA a créé : des points de tri des emballages (collectés le lundi )

des points de regroupement de collecte des ordures ménagères (collectées du lundi au samedi).

