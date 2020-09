Le port Charles Ornano s'équipe contre la pollution marine U portu Charles Ornano hè armatu contr'à a pulluzioni marina

C'est une première en Corse. Pour lutter contre la pollution marine notamment, la Ville d'Ajaccio a lancé un projet de grande envergure dont la première phase a été présentée ce mardi 22 septembre : des capteurs d’analyse et d’alerte de pollutions marines. Cette opération entre dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Qualiporti, relevant du PO Italie-France Maritime 2014/2020 et dont la Ville d’Ajaccio est cheffe de file



L'installation du dispositif de lutte contre la pollution marine s'est déroulée ce mardi 22 septembre en présence des principaux partenaires de l'opération et les institutions très intéressées par cet équipement innovant, dont Ajaccio est pionnière en la matière. La fonction des capteurs dont les sondes sont plongées dans le plan d'eau du port Charles Ornano est d’analyser la qualité des eaux et de déclencher en temps réel des alertes de pollutions aux hydrocarbures. Ils permettent également la remontée de nombreuses autres données : conductivité-température, pH et potentiel d’oxydo-réduction, oxygène dissous et turbidité, phycoérythrine (mesure des algues et bactéries), rhodamine (mesure du temps de déplacement de l’eau de surface).

Vers la certification européenne Port propre souligne Stéphane Sbraggia, 1er adjoint délégué aux affaires portuaire. L'installation de ces matériels va permettre au port de renforcer significativement la qualité des eaux de la zone portuaire et nous permettre, à terme, d'obtenir la certification européenne Ports Propres d’ici à la fin de l’année 2021."



Saluant les qualités innovantes et l'exemplarité de cette opération en matière de gouvernance et d'intelligence collective, l'élu a tenu remercier la participation "plus qu'active du laboratoire de recherche Stella Mare et ses équipes, sans qui rien de tout cela n'aura été rendu possible". " Merci à son directeur, Monsieur Aiello pour la conduite de ce partenariat et à Monsieur Broutta pour sa présence aujourd'hui afin de former les agents du port Charles Ornano. Merci aux services de l'Etat présents ce jour pour leur soutien."

Cette journée est donc l’aboutissement à plus d'un titre d’un partenariat fructueux initié à l’été 2018



Qualité des eaux

Portée par des fonds européens, l'opération a réuni des partenaires qui ont pu faire preuve une nouvelle fois de leur technicité. Antoine Aiello, directeur de l’Unité 3514 Stella Mare, (Sustainable TEchnologies for LittoraL Aquaculture and MArine REsearch) a tenu à participer à la mise en activité de ces capteurs de pollution. Le laboratoire de recherche de l’Université de Corse et du CNRS, spécialisé dans le domaine de l’ingénierie écologique en zone littorale et marine, a assuré le développement des capteurs aujourd’hui positionnés en panne B et E du port Charles Ornano.

Le port Charles Ornano, véritable laboratoire permettant de disposer de données régulières sur la qualité de ses eaux



Cette action environnementale innovante a également retenu l’attention de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud (DDTM2A), représentée lors de cette journée par M. Riyad Djaffar, directeur départemental adjoint, délégué à la Mer et au Littoral, ainsi que par M. Edouard Héraud – chef de l’unité Qualité des eaux au service risques eau forêt et correspondant départemental POLMAR-Terre (Plan d’intervention activé en cas de Pollution Marine accidentelle). En effet, les données récoltées quotidiennement par ces capteurs pourront également être exploitées par la DDTM2A. Le port Charles Ornano est ainsi envisagé comme un véritable laboratoire, permettant de disposer de données régulières sur la qualité de ses eaux, en complément du réseau de suivi « REPOM3 » du Ministère de la Transition écologique.



Technologie

Grâce à un smartphone paramétré et une interface dédiée, les agents seront informés en temps réels des données enregistrées par les capteurs. Cela leur permettra d'intervenir rapidement en cas d'alerte pollution aux hydrocarbures, des confiner et de les traiter. Ces données seront également disponibles dès le mois de novembre depuis le site internet www.port-ajaccio.fr, afin de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques environnementales dans l'enceinte portuaire, Trois autres capteurs devraient très bientôt compléter ce dispositif.

Répondre aux enjeux environnementaux "En tant que déléguée à l’excellence environnementale, je ne peux que me réjouir du plan d’action mené par la ville d’Ajaccio et son port pour lutter en faveur de la préservation du milieu aquatique et du développement durable des activités marines", a souligné Caroline Corticchiato, 2e adjointe au maire d'Ajaccio délégué à l'Excellence environnementale



Mode de vie

"La pose des capteurs est une étape, elle n’est pas la seule. De nombreuses actions innovantes vont nous permettre d’obtenir la certification européenne « Port propre » ; cette certification est importante à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle nous permettra d’intégrer un réseau de qualité à la hauteur des enjeux environnementaux ; ensuite parce qu’elle va nous donner la chance de repenser nos modes de gouvernance pour mettre au centre les projets structurants qui vont conditionner nos futurs modes de vie et notre quotidien."

"Ville d’Ajaccio répondra présente à chaque initiative pour faire avancer notre territoire"

"Parler d’excellence environnementale c’est avant tout intégrer à nos travaux une démarche participative et de coopération capable de répondre le plus efficacement possible, en mobilisant l’ensemble des moyens. Et c’est tout le sens de ma présence aujourd’hui parmi vous, faire passer le message que la Ville d’Ajaccio répondra présente à chaque initiative pour faire avancer notre territoire., a développé l'élue en charge de l'environnement avant de remercier les personnels de la Ville mais aussi l’ensemble des personnes présentes, ainsi que tous les partenaires pour le travail réalisé.

Les actions du dispositif européen QUALIPORTI L’équipement du port Charles Ornano en capteurs d’Alerte innovants est une action intégrée au projet de coopération transfrontalière QUALIPORTI, relevant du PO Italie-France Maritime 2014/2020 et dont la Ville d’Ajaccio est cheffe de file.

Le projet QUALIPORTI regroupe six partenaires dont la Commune d’Ajaccio (Chef de file), la Province de Livourne, la Commune de Portoferraio, la Commune d’Olbia, la Commune de Savona et la Région autonome de Sardaigne.

Les ports de plaisance sont directement impactés par les pollutions d’eaux usées déversées dans leurs bassins, d’autant plus, lorsque ceux-ci sont implantés en milieux urbains.

Le partenariat QUALIPORTI s’engage, à travers la mise en oeuvre de ce projet, à étudier et à analyser les eaux des ports ciblés, notamment afin de définir précisément le type de polluants présents, leurs teneurs ainsi que leurs provenances.



La réalisation de cette première phase permet de procéder à des échanges et transferts de bonnes pratiques entre partenaires, s’inscrivant dans la gouvernance des ports de plaisances.

Sur la base de ces états des lieux, le partenariat a :

- défini les orientations stratégiques pour la mise en place d’une forme concertée de gouvernance locale spécifique à chaque port, dans le cadre d’une démarche participative réalisée localement;

- réalisé un plan d’actions conjoint pour la réduction et l’élimination des déversements d’eaux usées. Chaque port de plaisance partenaire met également en oeuvre des actions pilotes, en cohérence avec le plan d’action conjoint, en s’appuyant notamment sur des systèmes numériques « intelligents » pour garantir la gestion et l’information sur la qualité des eaux.

Dans un objectif de « transférabilité » des résultats du projet un système d’évaluation de la qualité des eaux des ports est également mis en place, afin d’identifier les actions pilotes les plus efficaces afin qu’elles puissent éventuellement être reproduites. Dans le même objectif, les actions pilotes ainsi que l’impact de celles-ci sur la qualité des eaux, seront détaillés dans un document qui pourra être diffusé à l’ensemble des ports de l’espace transfrontalier.

Budget du projet par partenaires



LES ACTIONS PILOTES DU PORT CHARLES ORNANO Dans le cadre du projet QUALIPORTI, outre les capteurs mentionnés plus haut, plusieurs actions pilotes sont développées :



1 - DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA DÉPOLLUTION SOUS-MARINE

Une équipe de scaphandriers a analysé les fonds marins dans l’enceinte portuaire afin d’identifier et de localiser l’ensemble des déchets sous-marins à évacuer et à traiter. Un rapport écrit et photographique a été produit.



2 - DÉPOLLUTION DES FONDS MARINS

Des équipes de scaphandriers, dépollueront et traiteront prochainement l’ensemble des macro-déchets, encombrants et épaves déposés sur les fonds marins dans l’enceinte du port.



3 - GESTION DES FLUX DE BATEAUX

Acquisition d’un système innovant de gestion des flux de bateaux et des pontons dans l’enceinte portuaire afin de quantifier et limiter les déplacements des navires, et ainsi diminuer l’impact environnemental sur le plan d’eau. Ce système innovant de supervision portuaire, permettra à la capitainerie du port de suivre les mouvements des embarcations sur son plan d’eau.



4 - MATÉRIEL DE DÉPOLLUTION

Acquisition de divers matériels pour le stockage des déchets, leur gestion et la protection du port. Ces matériels permettent aux agents techniques et environnementaux du port de traiter efficacement les différentes pollutions marines et terrestres dans le port (Ex : hydrocarbures, huiles, batteries, filtres à huile…).



5 - POMPE DE RELEVAGE

Cette pompe permet de refouler les eaux de lavage des bateaux et les résidus hydrocarburés de la zone de carénage vers une station de filtration et de traitement.



6 - POMPES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX GRISES, NOIRES ET FOND DE CALE

Les pompes de récupération des eaux grises, noires et fond de cales seront installées au niveau de la station d’avitaillement du port. Ce service sera gratuit. Cet outil environnemental sera effectif pour l’ensemble des plaisanciers, avec une plus-value en gain de temps (possibilité d’avitailler et de pomper en même temps). Les eaux grises et noires seront évacuées vers les réseaux de la commune afin d’éliminer tous rejets dans le milieu naturel marin. Les eaux hydrocarburées seront traitées par un prestataire externe.



7 - PROTÈGES CONTAINERS

Acquisition et installation de deux protèges containers afin de rendre lisibles les points de collecte et de favoriser une augmentation de la collecte et du tri. Ces protèges containers limitent également l’action des nuisibles (goélands, pigeons…) sur les contenants d’ordures ménagères et la projection au sol.



8 - JELLYFISHBOT

Le Jellyfishbot est un petit robot de surface à propulsion électrique innovant capable de collecter différents types de pollution à la surface de l’eau. De type catamaran, le robot récupère les déchets flottants et les hydrocarbures dans un filet amovible tracté à l’arrière du robot. Lors de son déplacement en marche avant, les déchets/hydrocarbures passent entre ses deux flotteurs et sont collectés par le filet. Une radiocommande permet de contrôler le robot à distance.



9 - SITE INTERNET MOBILE RESPONSIVE

Développement d’un site mobile responsive permettant la sensibilisation des usagers du port aux bons gestes environnementaux, afin de maintenir une qualité optimale des eaux du bassin portuaire. Le site permettra de :

• communiquer sur la politique de bonnes pratiques et les éco-gestes dans le port

• communiquer sur la politique environnementale à l’échelle du territoire

• remonter les éléments d’analyse des capteurs de pollutions

• déclencher des alertes pollutions aux hydrocarbures afin de permettre aux agents du port d’intervenir rapidement, de confiner et traiter les sinistres

• sensibiliser les usagers à travers cette action, en leur permettant d’accéder en direct aux informations liées à la qualité environnementale des eaux du bassin portuaire

• De permettre aux usagers d’alerter la capitainerie de tout évènement qui impacterait la qualité des eaux du bassin portuaire.





