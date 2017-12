Le personnel de la Ville d'Ajaccio a fêté Noël

U parsunali municipali hà fistighjatu à Natali

Une fois de plus, c’est avec grand plaisir que toutes les équipes de la ville d'Ajaccio ont organisé la fête de Noël des enfants du personnel de la mairie d’Ajaccio. Plus de 250 enfants étaient présents au Palais des congrès pour partager un moment de joie et déguster de délicieuses pâtisseries préparées par l'équipe dynamique de la cuisine de l'Ingurdelli qui est la cuisine centrale des crèches. Un grand merci également au service du protocole, aux bénévoles, au pôle événementiel et aux associations Isula Event et Le Festival des enfants.

Bon Natale a tutti.