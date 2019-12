Le palais Fesch, reconnu musée du XXIè siècle U palazzu Fesch hè statu primiatu à nivellu naziunali

Le Palais Fesch - musée des beaux-arts a reçu le Prix "Osez le musée" pour l'exemplarité de sa politique en direction des personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique, c'est ce que vient d'annoncer le ministère de la Culture.



Le Prix "Osez le musée" s'inscrit dans les mesures issues de la réflexion "Musées du XXe siècle". Son jury présidé par le directeur général des Patrimoines en présence des représentants des principales associations nationales de solidarité et du commissariat général à l'égalité des territoires a décerné au musée Fesch, le 3e prix de l'édition 2019 de l'opération "Osez le musée" pour l'exemplarité de sa politique en direction des personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique.



Initiée par le Ministère de la Culture dans la perspective d'un musée citoyen, inclusif et collaboratif, cette distinction s'accompagne d'une dotation de 10 000 €.



Le service des publics de la direction de la culture avait candidaté à ce prix en septembre dernier. Ce qui a permis de valoriser également l'action du musée hors-les-murs et son ambition dans le domaines du numérique qui témoignent d'un dynamisme d'une engagement fort en faveur de la démocratisation culturelle.









​Présentation générale du Palais Fesch Le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts est un service de la ville d’Ajaccio, labellisé Musée de France. La politique culturelle et sociale d’Ajaccio a permis de mettre en place la gratuité pour l’ensemble des publics « hors les murs ». Certaines de ces actions s’inscrivent dans le cadre de la politique de la ville. Ces actions permettent une plus grande mixité du public accueillis au musée.

Le musée a été construit suite à la volonté de Joseph Fesch. Oncle maternel de Napoléon Ier, il est considéré comme le plus grand collectionneur de son temps. A sa mort, il possédait 17 767 objets d’art (tableaux, sculptures, vêtements et objets liturgiques...). Originaire d’Ajaccio, il souhaitait créer dans le quartier Saint-Roch en bord de mer, un «Institut des Arts et des Sciences ». La construction du palais commence en 1828 et s'achève sous le Second Empire, soit à la fin des années 1850. Le cardinal Fesch offre à sa ville natale environ mille oeuvres d’art issues de sa collection.





Aujourd’hui, trois fonds majeurs se détachent de l’ensemble de la collection



Les peintures italiennes du XIVe au XVIIIe siècle

Le Palais Fesch présente l’une des plus importantes collections de peintures italiennes des musées de France, avec notamment des primitifs et des tableaux de la Renaissance (Botticelli, Véronèse, Titien, ...), des toiles du XVIIe des différentes écoles italiennes et des peintres actifs à Rome au XVIIIe siècle. Elle comporte également le plus exceptionnel ensemble de natures mortes visible en France. Le plus exceptionnel ensemble de natures mortes visible en France.

Napoléon

La collection du cardinal Fesch constitue le fonds le plus important de représentations de membres de la famille Bonaparte et forme à elle seule une véritable galerie de portraits. L’ensemble napoléonien du Palais Fesch laisse une large part au Premier Empire, à travers des oeuvres peintes, gravées ou sculptées, dont un buste du cardinal Fesch par Antonio Canova.



Peintures corses

En 1866, le ministère de la Maison de l’Empereur se porte acquéreur de l’oeuvre de Jean-Luc Multedo La forêt de Valdoniello et la dépose au Palais Fesch. Cet acte constitue la pierre de fondation des collections de peintures corses. Au fil des ans, le fonds s’enrichit du fait de l’État qui met régulièrement en dépôt des oeuvres d’artistes corses ou représentant la Corse acquises aux différents salons des Beaux-arts, mais aussi de la générosité des donateurs insulaires. Ainsi en 2010, le fonds est constitué de près de mille oeuvres, peintures, dessins ou gravures. Il s’agit d’une sélection d’oeuvres des chefs de file de l’école de peinture corse depuis le milieu du XIXe siècle, jusqu’à la fin du XXe siècle.

Politique des publics Le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts propose une politique culturelle pour de nombreux publics. Les actions mises en oeuvre s’appuient sur les collections permanentes, mais aussi sur les expositions temporaires qui sont au nombre de deux par an. La participation aux événements culturels nationaux ou locaux, comme la Nuit Européenne des musées, Rendez-vous au jardin, les Journées Européennes du Patrimoine, la Journée Mondiale Alzheimer, la Fête de la Science, les Portes du Temps ou encore Racines de ciel (colloque littéraire), permet d’attirer un public toujours plus nombreux.



Les actions du secteur des publics du musée s’articulent comme suit : Au sein du Palais Fesch des actions culturelles variées s’adressent au plus grand nombre (cours, conférences, concerts, spectacles de théâtre, etc.) ;

Envers les enfants notamment les scolaires, nombreuses activités permettent de fidéliser le jeune public ;

Des actions dites "hors les murs" permettent de faire connaître le musée à un public qui ne s’y rendrait pas spontanément.

Actions "hors les murs" Concernant plus particulièrement les actions dites « hors les murs », la politique du Palais Fesch permet s’adresser avant tout à des personnes souvent issues de milieu modeste et de quartiers excentrés de la ville, mais aussi aux publics en difficultés, isolés ou en insertion. Ces actions peuvent s’inscrire dans le cadre de la Politique de la ville. Elles doivent également permettre à un public empêché (personnes hospitalisées, détenus en maison d’arrêt, etc.) de pouvoir découvrir les oeuvres d’art. Chaque année, c’est près de 2000 personnes qui bénéficient de ces actions.



Pour ces publics évoqués il est nécessaire de créer des partenariats et de proposer animations spécifiques : cours d’histoire de l’art, visites thématiques ou ateliers organisés en concertation avec chaque partenaire. Ces actions

peuvent avoir lieu dans les locaux des structures partenaires ou au musée ; elles sont organisées de manière ponctuelle ou régulière tout au long de l’année scolaire (de septembre à juillet).

​Partenariats pour l’année 2018/2019 sociaux et associatifs Le Dispositif de Réussite Éducative

Mis en place à Ajaccio en janvier 2007, le DRE est issu de la loi du 18 janvier 2005, relative à la cohésion sociale et à l’égalité des chances. Ce programme s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans résidant prioritairement dans les quartiers de la Politique de ville (Salines) et les quartiers placés en veille éducative (Cannes, Saint-Jean, Jardins de l’Empereur). Il s’agit d’une démarche à la fois éducative (promotion de l’autonomie, accès aux savoirs), de remédiation (rétablir des liens avec des institutions), préventive (dépister des difficultés précoces) et parfois corrective (en cas de rupture). Un partenariat avec le musée permet aux enfants de bénéficier d'une initiation à à l’art. Une fois par mois les médiatrices du musée se se rendant dans les classes pour présenter un tableau et faire un atelier d’arts plastiques avec les enfants. Les réalisations des enfants sont ensuite mises en valeur au sein de l’institution sous la forme d’une exposition. Et donnent l'occasion de visiter le musée en famille. Ce partenariat existe depuis 2016 et touche 150 enfants sera reconduit à la rentrée prochaine.



Le secours populaire

Des cours d’initiation au français sont proposés par cette association, afin de permettre aux personnes migrantes et aux personnes de langue maternelle française ayant été peu ou pas scolarisées d’acquérir une plus grande autonomie dans leur quotidien. Toute l’année scolaire, des ateliers sont principalement réservés aux personnes en réelle difficulté d'intégration, qui manquent de repères au sein de la société.



Des initiations à l’art sous forme d’ateliers d’arts plastiques suivies de visites au musée, prolongent ces cours. Les interventions de la médiatrice sont au nombre de deux par mois durant toute l’année scolaire. C’est un partenariat qui a débuté en mars 2016, et qui a déjà impacté 500 personnes.



La maison des Aînés du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

Le CIAS a des missions étendues qui englobent les champs aussi divers que l’Accueil, l’Animation, l’Accompagnement social et l’accès aux droits. La maison des aînés est le lieu de rencontres et d'échanges d’échanges. Depuis 2013, un partenariat avec le musée permet des visites hebdomadaires aux personnes âgées.





Le CATTP vise à maintenir ou favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de groupe. Des cours d’histoire de l’art au sein de la structure accompagnés de visites au musée ont lieu deux fois par mois. Un atelier d’arts plastiques est animé par les arts thérapeutes du centre, en lien avec les collections vues au musée. En 2017, une exposition a permis une mise en valeur des travaux des patients, au sein même du musée.

Suite à ce succès, le pôle psychiatrie adulte de l’Hôpital de Castelluccio a démarré un partenariat avec le musée depuis mai 2017 (cours d’histoire de l’art au sein de l’hôpital et visites au musée deux fois par mois). Partenariat depuis 2013

500 participants.

200 personnes du pôle psychiatrie ont bénéficié de ces actions. Le centre social des salines Le centre organise et propose tout au long de l'année un panel de services et d’activités aux habitants du quartier (quartier prioritaire politique de la ville) et aux adhérents de tout âge et tout horizon. Depuis décembre 2015, des activités pour les enfants ont lieu au sein du musée pendant les vacances scolaires. Les visites- selfies ont beaucoup de succès et l’apprentissage de danses d'Empire a également trouvé son public. Depuis cette année, des visites sont aussi proposées pour les seniors, une fois par mois. Environ 150 personnes ont bénéficié de ces actions depuis le début du partenariat.



La médiathèque des Cannes est le plus ancien partenariat du service des publics du musée

La médiathèque des Cannes et la médiathèque des Jardins de l’Empereur La médiathèque des Cannes est le plus ancien partenariat du service des publics du musée. Il existe depuis 2011. Au départ, des ateliers de retouches d’images permettaient de découvrir par un autre biais les collections du musée. Depuis 2016, c’est un atelier de recherches documentaires, qui permet d’approfondir ce qui a été vu durant la visite, de manière régulière, chaque vendredi après-midi. Environ 700 personnes ont bénéficié de ces actions.



La médiathèque des Jardins de l’Empereur a été inauguré en 2017. Depuis septembre 2019, des cours d’histoire de l’art accompagnés de visites au musée sont proposés une fois par mois. Une centaine de personnes ont franchi la porte du musée.



Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le RAM est un service de la ville d’Ajaccio, qui met en relation assistantes maternelles, parents et professionnels de la petite enfance. Depuis 2016, des interventions régulières sous forme de contes autour des tableaux du musée, permettaient une petite découverte des collections.

225 enfants et assistantes maternelles ont déjà fait partie du dispositif.



Le Greta de Corse-du-Sud Les Greta sont des structures de l'Éducation nationale qui organisent des formations pour adultes dans la plupart des métiers. On peut aussi bien y préparer un diplôme que suivre un simple module de formation. Depuis février 2016, le musée reçoit des groupes du Greta régulièrement. Ce sont majoritairement des personnes qui suivent des cours de français. Ce partenariat prend également la forme de visites thématiques, parfois suivies d’ateliers ou de cours d’histoire de l’art. 700 actions ont déjà été mises en place depuis le début.



L’ Ehpad de l’hôpital Eugénie et la journée Alzheimer

Depuis de nombreuses années, le musée est engagé auprès des structures hospitalières, notamment l’hôpital Eugénie. Le service des publics met en place des actions auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sous la forme d’ateliers à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution. Le musée participe également à la journée mondiale Alzheimer en recevant les Ehpad de tout le bassin ajaccien. Depuis 2013, près de 400 personnes ont bénéficié de ces actions.

L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté de Corse (Erea) À l’occasion de l'événement national Rendez-vous aux jardins, le musée s’est associé à la maison des services publics du quartier de la résidence des îles et à l’Erea afin de mettre en valeur le travail des étudiants réalisés à l’occasion d’une visite selfies au musée. 20 enfants ont vu ainsi leurs photographies présentées.



La maison d’arrêt d’Ajaccio

Le partenariat avec la maison d’arrêt d’Ajaccio et le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Corse-du-Sud existe depuis 2013. Chaque semaine, la médiatrice culturelle se rend à la maison d’arrêt pour donner une initiation à l’histoire de l’art aux détenus. Des liens ont été crées avec d’autres cours mis en place à la maison d’arrêt comme le cours d’arts plastiques.

Plus de 500 personnes ont eu accès à ce service.



Outils d’aide à la visite

Des jeux pour se familiariser avec les collections du Palais Fesch d'une manière plus ludique, des mallettes pédagogiques qui permettent d'approfondir la connaissance des collections du Palais Fesch ou de préparer sa visite. Des dossiers pédagogiques permettent d'aider à préparer ou à compléter une visite, en autonomie ou accompagnée, au Palais Fesch. Ces dossiers sont accessibles sur le site

Pour préparer ou accompagner les visiteurs, plusieurs outils ont été créé par l’ensemble du service des publics du musée.Des jeux pour se familiariser avec les collections du Palais Fesch d’une manière plus ludique, des mallettes pédagogiques qui permettent d’approfondir la connaissance des collections du Palais Fesch ou de préparer sa visite. Des dossiers pédagogiques permettent d’aider à préparer ou à compléter une visite, en autonomie ou accompagnée, au Palais Fesch. Ces dossiers sont accessibles sur le site www.musee-fesch.com , dans la rubrique « Ressources pédagogiques » - « Parcours dans la collection permanente ». Des fiches d’arts plastiques proposent différents petits ateliers, ainsi que des coloriages, afin de compléter la visite par une activité ludique.



L’application Palais Fesch sur Appstore et Androïd permet de découvrir le musée en vingt-et-un chefs-d’œuvres. Elle est gratuite et permet de se repérer facilement à l’intérieur du musée grâce à un plan interactif. Chaque œuvre est accompagnée d’une notice rédigée par l’équipe de la conservation et illustrée d’une photo. Elle contient aussi des informations pratiques ainsi qu’un agenda des actualités et activités du musée.



Ces outils sont pour la plupart téléchargeables sur le site internet du.



Des livrets gratuits pour les familles sont également disponibles à l’accueil du musée. Le site internet offre une présentation générale des collections du Palais Fesch. Il regorge d’informations ouvertes à tous les publics. Il peut permettre la préparation d’une visite, grâce à des fiches d’œuvres classées par période ou par artiste.sur Appstore et Androïd permet de découvrir le musée en vingt-et-un chefs-d’œuvres. Elle est gratuite et permet de se repérer facilement à l’intérieur du musée grâce à un plan interactif. Chaque œuvre est accompagnée d’une notice rédigée par l’équipe de la conservation et illustrée d’une photo. Elle contient aussi des informations pratiques ainsi qu’un agenda des actualités et activités du musée.Ces outils sont pour la plupart téléchargeables sur le site internet du Palais Fesch Des livrets gratuits pour les familles sont également disponibles à l’accueil du musée.

